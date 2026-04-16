Na mjestu događaja je pronađen zrakoplov te osoba koja je upravljala letjelicom je prevezena u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima
HITNE SLUŽBE NA TERENU
DRAMA Zrakoplov je pao kod Vinkovaca. Pilot je u bolnici!
Manji zrakoplov prisilno je sletio u blizini Ivankova u četvrtak, 16. travnja oko 9.35 sati, izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske. Na mjesto nesreće žurno su upućene službe.
Pronašli su zrakoplov te je osoba koja je upravljala letjelicom je prevezena u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima.
Prema fotografijama koje je objavio portal Vinkulja, manji avion je završio u polju, okrenut naopačke.
Na terenu su hitna i vatrogasci. Na mjestu događaja se provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti.
