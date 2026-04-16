HITNE SLUŽBE NA TERENU

DRAMA Zrakoplov je pao kod Vinkovaca. Pilot je u bolnici!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMA Zrakoplov je pao kod Vinkovaca. Pilot je u bolnici!
3
Foto: Ivan Valentić/Vinkulja

Na mjestu događaja je pronađen zrakoplov te osoba koja je upravljala letjelicom je prevezena u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima

Manji zrakoplov prisilno je sletio u blizini Ivankova u četvrtak, 16. travnja oko 9.35 sati, izvijestili su iz PU vukovarsko-srijemske. Na mjesto nesreće žurno su upućene službe.

Pronašli su zrakoplov te je osoba koja je upravljala letjelicom je prevezena u Opću županijsku bolnicu u  Vinkovcima.

Foto: Ivan Valentić/Vinkulja

Prema fotografijama koje je objavio portal Vinkulja, manji avion je završio u polju, okrenut naopačke. 

Foto: Ivan Valentić/Vinkulja

Na terenu su hitna i vatrogasci. Na mjestu događaja se provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Uskoro više informacija...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 4
