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STIGLA POLICIJA

VIDEO Mali avion se zabio u najviši neboder u Pekingu

Piše HINA,
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VIDEO Mali avion se zabio u najviši neboder u Pekingu
Foto: X (Twitter)

Policija je zabranila ljudima da fotografiraju incident te zatražila da obrišu fotografije koje su već snimili dok ih je tjerala dalje od zgrade

Manji zrakoplov se zaletio u najvišu pekinšku zgradu u petak, rekli su očevici za Reuters dok je policija zatvorila ulice oko nebodera, a vlasti ne pružaju informacije o incidentu.

CITIC Tower, neboder od 108 katova u poslovnoj zoni u središtu Pekinga,  sjedište je konglomerata CITIC Group koji je u državnom vlasništvu.

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Na mjestu događaja je bilo prisutno mnogo policajaca, a neke prilazne ceste su zatvorene za automobilski promet.

Oštećena su dva stakla na visokom katu. Vlasti nisu odmah komentirale događaj niti odgovorile na zahtjev za informacijama poslan gradskoj upravi izvan radnog vremena.

Dostavljač koji je stajao među ljudima okupljenima blizu zgrade rekao je da je požurio prema neboderu oko 18 sati po lokalnim vremenu s obližnjeg mjesta nakon što je čuo glasan zvuk kada se u zgradu zaletio zrakoplov otprilike velik kao automobil.

Snimio je video zrakoplova kako strši iz zgrade, kazao je, no kasnije ga je obrisao jer se bojao da bi mogao imati problema s policijom.

Policija je zabranila ljudima da fotografiraju incident te zatražila da obrišu fotografije koje su već snimili dok ih je tjerala dalje od zgrade.

Objave o zgradi su u petak ubrzo uklonjene s kineskih društvenih mreža.

Nije jasno je li udar bio namjeran ili slučajan. Zračni prostor je strogo reguliran i ograničen u središtu Pekinga.

Policijski službenik je kasnije izvjestiteljima Reutersa rekao da otiđu, a kada su ga pitali zašto, kazao je: "Svi znamo zašto!".

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