KOBNE NESREĆE Četvero ljudi je 2009. poginulo u padu Cessne, kod Karlovca pao poljski avion

Istarska policija je oko 11.20 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Campanoža, nedaleko aerodroma Medulin. Na mjesto događaja odmah su izašle sve žurne službe - policija, hitna pomoć i vatrogasci. Prema zasad dostupnim informacijama, poginule su četiri osobe, a s događajem je upoznata i nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

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Pokretanje videa... VIDEO Nekoliko osoba poginulo u padu zrakoplova kod Medulina | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

Navodno se radi o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli kada se avion, iz za sada još nepoznatog razloga, srušio na području Medulina.

I dok se uzroci i okolnosti nesreće tek trebaju utvrditi prisjetili smo se drugih avionskih nesreća na području Hrvatske posljednjih godina.

Foto: JVP Senj/Pixsell

Kod Senja poginuo turski pilot

U studenom 2025. turski zrakoplov Airtractor AT-802 srušio i zapalio na području Krivog Puta kraj Senja. U avionu je bio samo pilot čije tijelo je pronađeno nakon što su vatrogasci ugasili požar. Turski mediji objavili su da je riječ o pilotu Hasanu Baharu (45). Iste godine već je imao jednu avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen. Vremenski uvjeti bili su izuzetno loši, prema riječima mještana "nije se vidio prst pred okom" te se vjeruje da je to kumovalo nesreći.

Zagreb: U šumi kraj Kerestinca srušio se manji zrakoplov | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Poletio s premalo goriva

U Ježdovcu kraj Zagreba krajem svibnja 2024. u padu Cessne poginula je jedna osoba, a četiri su ozlijeđene. Pao je sportski avion koji je prevozio padobrance na uvježbavanje skokova s padobranom za natjecanje. Tom prilikom poginuo je vozač Hitne pomoći iz Zaprešića. Avion je nađen 300 metara duboko u šumi. Nakon istrage prijavljen je pilot (27) zbog ugrožavanja posebnih vrsta prometa jer prije polijetanja nije provjerio koliko goriva. Zbog nedovoljno goriva tijekom leta su motori prestali raditi.

HGSS pronašao ostatke sportskog aviona Cirrus 20 kod Malog Makovnika | Foto: HGSS/PIXSELL

Nizozemski avion pao kod Josipdola

Mali sportski avion Cirrus SR20 srušio se u svibnju 2023. na brdu Mali Makovnik kod Josipdola. Radilo se o nizozemskom zrakoplovu u kojem je bilo troje ljudi. Očevici su ispričali kako je avion proletio jako nisko te da je čudno zvučao. Potom se srušio u šumu, a odmah su alarmirane spasilačke službe. Došli su do aviona, ali nažalost nije bilo preživjelih. Olupina je izgorjela.

Poginuo bračni par iz Njemačke

U ožujku 2023. bračni par iz Njemačke poginuo je kad se njihov mali zrakoplov srušio prilikom polijetanja iz pulske zračne luke. Pao je otprilike 50 metara od piste, i nakon pada eksplodirala je kabina zrakoplova koji je potom brzo izgorio. Vatrogasci su odmah pohitali u pomoć, ali nesretnim ljudima nije bilo spasa. Ustanovljeno je da je uzrok nesreće bilo takozvano prevlačenje zrakoplova pri polijetanju, odnosno, da letjelica nije postigla dovoljnu brzinu za polijetanje.

Helikopterom izvučeni dijelovi aviona u kojem su život izgubile četiri osobe | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Četvero poginulo kraj Rakovice

Prije četiri godine pad Cessne 182 u šumi na brdu u Broćancu na području Rakovice odnio je četiri života. Poginuli su pilot iz Švicarske, dvojica njemačkih državljana i muškarac iz Splita. Zrakoplov je poletio iz Splita prema Njemačkoj, no kad je došao u zaleđe vremenski uvjeti su se znatno pogoršali. Zbog toga je pilot izgubio kontrolu nad zrakoplovom koji se potom srušio. U zaključnom izvješću Agencije za istraživanje nesreća navode se nedostatna priprema leta, meteorološki uvjeti, neprimjereni za VFR (Visual flight rules) letenje, nedostatna svjesnost pilota o stvarnoj situaciji.

Foto: Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

U padu jedrilice poginuo učenik letenja

Strašna nesreća zbila se u kolovozu 2017. kada je na Kamešnicu pala jedrilica s dva vozača. Obojica su prebačena u splitsku bolnicu, no nažalost jedan od njih, mladić od 16 godina koji je učio letjeti, umro je u bolnici zbog težine ozljeda. Drugi, instruktor letenja, zadobio je lakše ozljede. Istragom je utvrđeno da je meteorološki faktor najvjerojatnije imao ključnu ulogu u ovoj nesreći.

Poljski avion pao kod Karlovca

S aerodroma u Mađarskoj prema Italiji je 2010. godine poletio mali poljski zrakoplov, no srušio se iznad Hrvatske. Dva tijela i ostaci poljskog sportskog zrakoplova pronađeni su oko 1,5 km od državne ceste D1 kod Budačke Rijeke. Bila je riječ je o dvosjedu koji je isprva proglašen nestalim, pa su sve službe krenule u potragu. U ovoj nesreći poginula su dvojica Poljaka od kojih je jedan bio instruktor letenja.

Foto: Filip Brala/24sata

Cessna pala na Velebitu

Mali zrakoplov Cessna 303 srušila se na Velebitu 2009. godine. Nažalost, u nesreći je poginulo svih četvero ljudi koji su bili u Cessni. Avion su pronašli u vrtači Smrčevac, dubokoj 150 metara kod Vagana na 1400 metara nadmorske visine. Potraga je trajala šest dana, a otežavala ju je činjenica da se radilo o miniranom i teško pristupačnom području.

Mađari poginuli kod Plitvica

Na Plitvicama se 13. kolovoza 2005. godine srušio sportski zrakoplov Zlin 142, a u toj je nesreći poginulo dvoje mađarskih državljana. Najvjerojatnije je uzrok pada bila pogreška pilota. Krenuli su u skupini osam zrakoplova. Zbog loših vremenskih uvjeta, njih pet sletjelo je u Zemunik, dva pokraj Drniša, a jedan je pao. Srušenu Cessnu s tijelima policija je pronašla u općini Rakovica na brdu Velika Lisina, nakon dojave građana u 19,30 sati da je zrakoplov zapeo za repetitor, nakon čega se čuo prasak i pojavio gust dim.

Foto: Ivan Valentić/Vinkulja

Prisilno sletio u polje kod Vinkovaca

Posljednja avionska nesreća koja, na sreću, nije imala tragične posljedice, bila je sredinom travnja kod Vinkovaca. Iskusan pilot i instruktor je 16. travnja iza 9 sati manjim zrakoplovom prisilno sletio u polje u blizini Ivankova. Kako nam je tad otkrio Milan Mravinac, voditelj zrakoplovne škole Vrabac, njihov član je u 8.30 sati poletio prema aerodromu Zvekovec, a desetak minuta kasnije javio se kontroli leta i prijavio problem s motorom i gorivom. Nakon prisilnog slijetanja pilota su prevezli u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima. Zadobio je nekoliko prijeloma i bio je u stanju šoka, ali nije bio u životnoj opasnosti.

Foto: TikTok/ čitatelj 24sata

Srušila se Cessna na Braču

Na svu sreću nitko nije smrtno stradao kad se u lipnju 2022. Cessna srušila na otoku Braču. U njoj je bilo troje putnika, Hrvat i Austrijanci, koji su nakon nesreće hospitalizirani u KBC-u Split. Zrakoplov se srušio na južnoj strani otoka, na nepristupačan teren. Istragom je utvrđeno da je neposredni uzrok nesreće gubitak uzgona zbog smanjene brzine zraka i povećanog kuta penjanja.

Sletio na autocestu u Gorskom kotaru

U kolovozu 2019. iz Lučkog je prema Vrsaru poletjela Cessna, no iznad Vrbovskog motor zrakoplova je počeo nepravilno raditi i gubiti snagu. Zbog toga je morao prisilno sletjeti na autocestu A6 u smjeru Rijeke, nešto prije izlaza Ravna Gora. U ovoj nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih. Očevid je pokazao da je njezin uzrok kvar na rasplinjaču motora Cessne.

Pao u Hvarski kanal i prošao s lakšim ozljedama

Sportski zrakoplov njemačkih registarskih oznaka, srušio se u more u Hvarskom kanalu u lipnju 2019. Pilot, inače njemački državljanin, u nesreći je zadobio tek lakše tjelesne ozljede. Nakon što je avion pao pilota su spasili turisti s jahtom koji su se našli u blizini. Do nesreće je došlo kada je Nijemac izgubio kontrolu nad upravljanjem letjelicom.

Preživjeli pad kod Dubrovnika

U srpnju 2018. svi članovi posade preživjeli su pad prilikom slijetanja Cessne 182L Skyline na uzletno-sletnu stazu nadomak Dubrovnika. U pitanju je bio privatni zrakoplov koji je u Dubrovnik doletio iz Graza. Istraga je pokazala da je malo prije dodira s pistom pilot odlučio prekinuti slijetanje i ponoviti prilaz, jer nakon neočekivanog jakog udara vjetra nije uspio avion održati u optimalnoj prilaznoj putanji. Započeo je zaokret u desno, nakon čega je avion izgubio visinu i pao s vanjske strane ograde aerodroma.



