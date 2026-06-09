Manji zrakoplov pao u Vrsaru!

U blizini aerodroma u Vrsaru u utorak oko 8.35 je došlo do pada manjeg zrakoplova, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena. Na mjestu nesreće su policija, hitna i vatrogasci, priopćila je PU istarska. Kako doznajemo ozlijeđeni pilot je Slovenac.

O događaju je obaviještena nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

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