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Manji zrakoplov pao u Vrsaru!

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
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Manji zrakoplov pao u Vrsaru!
Foto: 24sata

Ozlijeđenoj osobi se pruža pomoć, dok okolnosti pada zrakoplova još nisu poznate

U blizini aerodroma u Vrsaru u utorak oko 8.35 je došlo do pada manjeg zrakoplova, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena. Na mjestu nesreće su policija, hitna i vatrogasci, priopćila je PU istarska. Kako doznajemo ozlijeđeni pilot je Slovenac.

O događaju je obaviještena nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

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Komentari 17
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