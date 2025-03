Maras ima plan kako se riješiti Trumpa: 'Sramota je da Europa drhti, ovaj čovjek je pravi lider'

U jeku sve većih nesuglasica između Europe i SAD-a, u vremenu kada se traži rješenje za kraj rata u Ukrajini, Amerikanci 'povlače ručnu' i dižu ruke. Nakon javnog sramoćenja Volodimira Zelenskog u režiji Trumpa i Vancea, jedan čovjek našao je rješenje za sve probleme.

Gordan Maras smatra da je poljski premijer Donald Tusk neupitni lider EU.

- Ovaj čovjek je neupitni lider EU i da postoje izbori za EU predsjednika s apsolutnim ovlastima, glasao bih za njega - poručio je Maras na Facebooku.

On se objavom referirao na Tuskovu izjavu "To je paradoks, poslušajte kako to zvuči: 500 milijuna Europljana moli 300 milijuna Amerikanaca da ih zaštite od 140 milijuna Rusa. Ako znaš brojati - računaj na sebe!".

- Stvarno je sramota da EU drhti što će SAD i Rusija dogovoriti u našem dvorištu. Ima nas dvostruko više, imamo tri puta veći BDP, imamo nuklearno oružje, imamo znanje, imamo sve karte u svojim rukama (da parafraziram Trumpa). Osim lidera. Nećete sa EU..ok koliko Trump nabije carine mi ćemo 5% više na američku robu. Regulirati sve tehnološke divove iz SAD-a. Kad im dionice padnu 50% Trump će biti mekši - poručio je Maras i dodao za kraj:

- Ja sam spreman živjeti bez FB i YT te se prebaciti na neku EU tražilicu umjesto Googlea. EU porez na Coca Colu i McDonald's sutra..američki avioprijevoznici također porez pa da vidimo. Teslu ne bi kupio više nikad. Takvi dečki razumiju samo govor love i vjerujte mi brzo će nas respektirati. Jer najveće je tržište EU i mi to moramo iskoristiti. Da nasilnicima ne zavladaju. Samo nam treba vodstvo, a ne ovi birokrati u Bruxellesu.