NAKON NOVOG NAPADA

Marco Rubio: Hormuz će se otvoriti na ovaj ili onaj način!

Piše HINA,
Foto: Julia Demaree Nikhinson/REUTERS

Vojska Sjedinjenih Država u ponedjeljak je objavila da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, unatoč primirju između dviju zemalja

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak da će se Hormuški tjesnac „na ovaj ili onaj način ponovno otvoriti”, nakon objave američkih udara izvedenih na jugu Irana koji su doveli u pitanje mogućnost mirovnog sporazuma. „Tjesnaci moraju biti otvoreni. Bit će otvoreni na ovaj ili onaj način”, rekao je Rubio novinarima u Jaipuru u Indiji gdje boravi u posjetu.

Rekao je da je ono što se tamo događa "nezakonito, neodrživo za cijeli svijet i neprihvatljivo”.

Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u "samoobrani" i da im je cilj bio "zaštititi naše trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage".

Glasnogovornik CENTCOM-a rekao je da američka vojska "nastavlja braniti naše snage uz suzdržanost tijekom primirja koje je u tijeku".

