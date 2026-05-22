Obavijesti

News

Komentari 0
JAČANJE VOJNIH SPOSOBNOSTI

Marco Rubio se pridružuje razgovorima ministara NATO-a, SAD poziva Europu da učini više

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Marco Rubio se pridružuje razgovorima ministara NATO-a, SAD poziva Europu da učini više
Foto: Julia Demaree Nikhinson/REUTERS

Ministri vanjskih poslova NATO-a nastavit će konzultacije u petak u švedskom lučkom gradu Helsingborgu, a razgovori će biti usredotočeni na jačanje europskih vojnih sposobnosti

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji bi se trebao pridružiti sastanku, ponovio je kritike europskih saveznika prije odlaska u Švedsku u četvrtak. U američkoj administraciji vlada ljutnja zbog odbijanja zemalja poput Španjolske da dopuste korištenje baza za američki rat protiv Irana, rekao je. Članstvo Sjedinjenih Država u savezu mora imati vrijednost za SAD, a jedna od središnjih vrijednosti u NATO-u su američke baze u Europi, smatra Rubio. 

Ako zatim "zemlje poput Španjolske odbijaju dati nam na korištenje te baze, pa zašto ste onda u NATO-u. To je vrlo opravdano pitanje", rekao je Rubio u intervjuu objavljenom na YouTubeu. 

Dodao je da su "druge zemlje u NATO-u bile od velike pomoći", premda ih nije imenovao, ali rekao je da situaciju treba razmotriti. 

Trumpova administracija također vrši pritisak na Europu da drastično poveća rashode za obranu i preuzme veću odgovornost za europsku obranu. 

NOVI POKUŠAJ Amerikanci se opet žele riješiti pomicanja sata. Trump: Vrijeme da ljudi prestanu brinuti o satu
Amerikanci se opet žele riješiti pomicanja sata. Trump: Vrijeme da ljudi prestanu brinuti o satu

Razgovori u Helsingborgu trebali bi biti priprema za nadolazeći samit saveza u Ankari u srpnju. 

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da bi Washington mogao najaviti promjene u svojim doprinosima savezničkim snagama. 

Početkom ovog mjeseca SAD je najavio povlačenje oko pet tisuća vojnika iz Europe i odlučio zasad ne provoditi planove o raspoređivanju oružja srednjeg dometa u Njemačkoj.

Razgovorima je prethodila večera u četvrtak navečer kojoj su prisustvovali švedski kralj Karlo XVI. Gustaf i kraljica Silvia, a koja je bila usredotočena na daljnju potporu Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to
BORBA ZA FOTELJU

Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to

Grabar-Kitarović je, naime, neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora te po toj funkciji automatski sudjeluje i u radu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora
Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...
STRAVIČAN ZLOČIN U DRNIŠU

Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...

Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026