Marco Rubio se pridružuje razgovorima ministara NATO-a, SAD poziva Europu da učini više

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji bi se trebao pridružiti sastanku, ponovio je kritike europskih saveznika prije odlaska u Švedsku u četvrtak. U američkoj administraciji vlada ljutnja zbog odbijanja zemalja poput Španjolske da dopuste korištenje baza za američki rat protiv Irana, rekao je. Članstvo Sjedinjenih Država u savezu mora imati vrijednost za SAD, a jedna od središnjih vrijednosti u NATO-u su američke baze u Europi, smatra Rubio.

Ako zatim "zemlje poput Španjolske odbijaju dati nam na korištenje te baze, pa zašto ste onda u NATO-u. To je vrlo opravdano pitanje", rekao je Rubio u intervjuu objavljenom na YouTubeu.

Dodao je da su "druge zemlje u NATO-u bile od velike pomoći", premda ih nije imenovao, ali rekao je da situaciju treba razmotriti.

Trumpova administracija također vrši pritisak na Europu da drastično poveća rashode za obranu i preuzme veću odgovornost za europsku obranu.

Razgovori u Helsingborgu trebali bi biti priprema za nadolazeći samit saveza u Ankari u srpnju.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da bi Washington mogao najaviti promjene u svojim doprinosima savezničkim snagama.

Početkom ovog mjeseca SAD je najavio povlačenje oko pet tisuća vojnika iz Europe i odlučio zasad ne provoditi planove o raspoređivanju oružja srednjeg dometa u Njemačkoj.

Razgovorima je prethodila večera u četvrtak navečer kojoj su prisustvovali švedski kralj Karlo XVI. Gustaf i kraljica Silvia, a koja je bila usredotočena na daljnju potporu Ukrajini.