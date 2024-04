Marendićeva sina kao sudionika tučnjave otkrile snimke. Vlasnik Velveta: 'Kod nas nije bilo ništa'

Nakon što je Slobodan Marendić dao ostavku na mjestu načelnika PU splitsko-dalmatinske jer je njegov 17-godišnji sin, zajedno s još četvoricom, sudjelovao u premlaćivanju 23-godišnjaka oglasili su se iz kluba Velvet gdje su svi sudionici, uključujući i Marendićevu kćer, u petak bili u noćnom izlasku. Demantiraju da je sukob počeo u njihovom klubu.

- Na putu sam od prošle nedjelje tako da nikakvih direktnih saznanja nemam, no kako sam čuo od voditelja sukob nije počeo u našem klubu, ali ni ispred njega. To se dogodilo na parkiralištu nešto dalje od kluba, što se vidi i na snimkama videonadzora okolnih kafića. Policija je sve te snimke uzela. Naš klub također je pokriven kamerama i unutra i izvan kluba, tako da se vidi da unutra ništa nije bilo. Sve je to pregledano, a voditelj je dao svoj iskaz u policiji – kazao nam je Dražen Brzica, vlasnik kluba Velvet na Poljudu.

Podsjetimo, u noći s petka na subotu u bolnicu je primljen 23-godišnjak s teškim ozljedama glave.

- Odmah po prispijeću, pacijent je bio bez svijesti te smo išli hitno u neurokiruršku dvoranu gdje mu je postavljen monitoring za interkranijalno plaćenje tlaka. Nastavljeno je intenzivno liječenje, pacijent je još uvijek u životnoj opasnosti. Kritično mu je stanje. Pokušavamo što bolje kontrolirati ozljedu koja je nastala. Radi se o edemu mozga, znači naticanju. Činimo sve u našoj moći da najprije ograničimo štetu koja je nastala potom ćemo krenuti u drugu fazu kada ćemo moći procijeniti koliko je to kliničke posljedice ostavilo - rekao je dr. Josip Krnić, pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split. O drugim ozljedama nije govorio navodeći kako je ozljeda mozga vodeća ponavljajući kako čine sve da njome ovladaju.

- Kod ozljeda glave svaka je individualna i svaka nosi svoju problematiku u ovoj fazi davati prognoze nije moguće – zaključio je dr. Krnić.

Šef Sindikata policije Dubravko Jagić istragu u slučaju navedenog slučaja nije želio komentirati, no osvrnuo se na Marendićev potez.

- Odlučio se na moralan čin i to je njegova osobna stvar, i sam je rekao da je ponašanje njegovog člana obitelji nespojivo s njegovim radnim mjestom. Pošto je dao neopozivu ostavku, ona se ne može povući. Njegov dosadašnji zamjenik će preuzeti upravljanje PU splitsko-dalmatinskom. Prema mojim informacijama, on je kao načelnik dobro vodio PU splitsko-dalmatinsku, bio je profesionalac, poštivao je kolege i kolektivni ugovor. Dosadašnja suradnja bila vrlo korektna. Očekuje se da će on sada biti premješten na neku drugu funkciju koje neće biti rukovodeća pozicija. Sigurno će mu se pronaći adekvatno mjesto – kazao je Jagić.

Dodajmo da ovo nije prvi put da Marendić daje ostavku zbog ponašanje svoje djece. Prvi put to je učinio prije šest godina jer je njegov stariji sin, danas 25-godišnjak, razbio službeni policijski automobil napuhavši 1,7 promila alkohola u krvi. Općinsko državno odvjetništvo ga je tada, kao mlađeg punoljetnika, poštedjelo te mu je samo određen rad za opće dobro.