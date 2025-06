Maria i Rupert voze amfibiju iz 1944. godine: 'S Alpa smo preko rijeka i dolina stigli do Istre'

Kada Maria i Rupi prođu istarskim cestama u nekom od svojih vozila sve se glave okreću za njima s golemom znatiželjom. Jer ovo dvoje Austrijanaca strastveni su kolekcionari starih vojnih vozila, među kojima je i vrlo rijetka Wehrmachtova amfibija iz 1944. godine.

Maria Doll i Rupert Haller inače su iz Salzburga, no zaljubivši se u Istru tu su kupili kuću u kojoj provode veći dio godine. Ispred u dvorištu su tri vojna vozila koje većina ljudi nema prilike vidjeti – jedno je Volkswagen iz 1943., drugo također VW iz 1974. i već spomenuta rijetka amfibija dizajnirana u Porscheu, dok u Salzburgu u garaži imaju i rusko vojno vozilo iz 1973. Sva su vozila u besprijekornom stanju, restaurirana i održavana s pažnjom vrijednom divljenja. A najzanimljivija priča vrti se oko amfibije, odnosno, schwimmvagena, kako ga zovu Maria i Rupi. Vozilo je proizvedeno za njemačku vojsku tijekom Drugog svjetskog rata i nije poznato gdje se nalazilo dok su trajala ratna previranja, no u proljeće 1945. amfibija se vratila u Austriju s vojnicima koji su pred Rusima bježali do američke baze. I samo što nisu bili došli do nje kad je auto ostao bez goriva. Htjeli su mu napuniti rezervoar, no shvatili su da je u kanisteru voda. Nije bilo druge i amfibiju su ostavili u šumi gdje je stajala nekoliko mjeseci.

