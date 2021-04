Više od godinu dana živio u pandemiji koja nam je promijenila život i utjecala na sve segmente društva. Zbog epidemioloških mjera mnogu poduzetnici i radnici bili su prisiljeni na restrikcije i privremena zatvaranja pa je dio njihovih troškova morala preuzeti država. Ministar financija Zdravko Marić kaže da je ukupni financijski efekt koronakrize na proračun do sada iznosi više od 32 milijarde kuna.

- Od toga se oko 13 milijardi kuna odnosi na pad proračunskih prihoda, što uključuje mjere otpisa poreza i doprinosa, dok se više od 19 milijardi kuna odnosi na izravne rashode i izdatke proračuna uvjetovane pandemijom koronavirusa. Najveći dio izravnih rashoda otpada na mjere očuvanja radnih mjesta, za koje je do sada plaćeno 10 milijardi kuna, dok je za dodatne troškove u zdravstvu osigurano oko dvije milijarde kuna – rekao je Marić za Večernji list. Dodao je kako se porezni prihodi i doprinosi u državnom proračunu ostvaruju se u skladu s očekivanjima.



- Tako su, prema prvim preliminarnim podacima, u prva tri mjeseca zabilježeni gotovo na prošlogodišnjoj razini, tj. na 97,4%. PDV je na razini od 3,2% pada, dok doprinosi za mirovinsko osiguranje imaju nešto manji pad, i to od 1,5%, ponajprije zahvaljujući potporama za očuvanje radnih mjesta, koje su znatno ublažile utjecaj krize prouzročene pandemijom koronavirusa na tržište rada. Ovakva kretanja daju nam određeni optimizam da se cjelokupno gospodarstvo kontinuirano prilagođava novonastaloj situaciji i da se neće bitno narušiti planirani gospodarski oporavak, a time i konsolidacija javnih financija – pojasnio je ministar. Ističe kako je ukupni financijski efekt koronakrize do sada pretežito išao na teret državnog proračuna, odnosno zaduživanja.

- To je utjecalo na povećanje udjela javnog duga, koji je na kraju 2020. bio na razini 89,1% BDP-a – rekao je. Osvrnuo se i na plaćanje tekućih troškova poduzetnicima koji ne mogu raditi.

- Od prosinca prošle godine uvedena je nova mjera naknade fiksnih troškova, i to poduzetnicima kojima je rad onemogućen odlukama Nacionalnog stožera. Radi se o troškovima najma, režijskih i komunalnih troškova, troškova knjigovodstvenih servisa te ostalih troškova koje poduzetnici imaju neovisno o obujmu poslovne aktivnosti. Tu mjeru do sada je koristilo oko 9500 poduzetnika te je do sada isplaćeno gotovo 215 milijuna kuna, a za veljaču, za koju je obrada i dalje u tijeku, do sada je isplaćeno 42,5 milijuna kuna – kaže Marić te dodaje kako s mjerom nadoknade fiksnih troškova nastavljaju i dalje, iako u nešto manjem obujmu, a razlog je što je omogućen rad poduzetnicima u segmentima rekreativnog sporta i igara na sreću pa se ta mjera na njih više ne odnosi.