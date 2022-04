Marić o inflaciji: Pripremit ćemo nove pakete i proširiti mjere

Hrvatska će za ovu godinu još jednom napraviti transakciju na domaćem tržištu i manje, više ispuniti sve naše potrebe financiranja, rekao je ministar Zdravko Marić u razgovoru za HRT.

- No, naravno pogled prema naprijed govori da se moramo više fokusirati na prudentno upravljanje dugom i jako je važno iz proračunske perspektive, ali ono što smo govorili kada su kamate išle dolje da se sve to pozitivno preljeva na gospodarstvo, odnosno na građane. Tako i ovdje moramo učiniti sve da se to negativno prelijevanje, što je moguće više ublaži - dodao je.

Nakon rekordne prošle godine MMF je bitno smanjio predviđanja za hrvatski gospodarski rast u ovoj godini na 2, 7 posto. Marić je istaknuo kako je Hrvatska prošle godine iznad svih očekivanja rasla 10, 2 posto je zadnji podatak Državnog zavoda za statistiku.

Dodao je kako je fokus Vlade Republike Hrvatske bio prvenstveno na cijeni plina, ali i snižavanje stope PDV-a na hranu.

- Znali smo da će se efekti, bilo izravno ili neizravno utjecati na rast cijena hrane. Kako se dalje situacija bude razvijala, Vlada će pripremati nove pakete i proširiti te mjere. Ne bih u ovom trenutku govorio detaljnije. Moramo se fokusirati na implementaciju postojećeg programa i mjera. Vidimo i sami kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji, pa tako i globalno. Vidi se da je inflacija viša u SAD-u nego u Europskoj uniji. To su sve elementi s kojima moramo raspolagati i sukladno tomu, i adekvatno i na vrijeme reagirati - poručio je Marić za HRT.

