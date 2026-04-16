Marija Selak Raspudić putuje u SAD! Evo i zašto: 'Dostojno ću predstaviti Hrvatsku...'

Marija Selak Raspudić putuje u SAD! Evo i zašto: 'Dostojno ću predstaviti Hrvatsku...'
Marija Selak Raspudić viđena je u četvrtak u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu. Kako nam je javio čitatelj došla je zbog izdavanja vize. Kasnije nam je potvrđeno kako se Selak Raspudić sprema na put u Sjedinjene Američke Države. Razlog njezinog odlaska u SAD, kako nam je sama rekla, je Program međunarodnog posjetiteljskog vodstva (IVLP).

Kao temelj programa ove profesionalne razmjene je unaprjeđenje prioriteta američke nacionalne sigurnosti, a usput, kako je objavljena na stranicama Ureda za obrazovne i kulturne poslove, gradi dugoročne odnose između Amerikanaca i međunarodnih čelnika u vladi, poslovnom svijetu, akademskoj zajednici i drugim područjima putem kratkoročnih profesionalnih razmjena koje jačaju američke zajednice.

Inače, od osnutka 1940. godine, više od 230 000 međunarodnih čelnika sudjelovalo je u IVLP-u, uključujući više od 500 bivših studenata koji su postali šefovi država ili vlada, 12 dobitnika Nobelove nagrade, više od 1600 ministara, više od 1000 članova parlamenta i brojne čelnike u industriji, znanosti i akademskoj zajednici.

Zanimljivo je i što ne postoji postupak prijave na ovaj program, već sudionike nominiraju američka veleposlanstva diljem svijeta. Pitali smo i samu Selak-Raspudić što očekuje od ovog programa i puta. 

- Dostojno predstaviti Hrvatsku, razmijeniti iskustva s kolegama iz drugih zemalja i proširiti znanje o organizaciji i funkcioniranju državne uprave - kratko nam je odgovorila. 

