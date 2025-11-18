Pohvalio je dostojanstvo i mir u koloni te naglasio da je žrtva Vukovara ostala u prvom planu, bez političkih prepucavanja...
Marijan Pavliček o nestalim Vukovarcima: 'To je rak rana, boli nas šutnja Beograda...'
U Vukovaru je obilježena još jedna tužna obljetnica s porukom zajedništva i sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček za RTL govorio je o značaju Kolone sjećanja, ali i o sadašnjem životu u gradu koji je simbol hrabre borbe za neovisnost Hrvatske.
- Vukovar živi 365 dana u godini, kao i svi ostali gradovi, i razvija se u dobrom smjeru - istaknuo je Pavliček. Najavio je pozitivne trendove na tržištu rada, naglasivši da je prošlog mjeseca zabilježena rekordna zaposlenost od povratka.
- Imamo u najavi dva ozbiljna investitora i očekujemo otvaranje 200 do 300 radnih mjesta u proizvodnji u sljedeće dvije godine - rekao je gradonačelnik.
Među planiranim projektima su proširenje vanjskih bazena, sanacija hotela te izgradnja nadzemne garaže u blizini bolnice, što će prema njegovim riječima dodatno poboljšati kvalitetu života građana.
Prvi put kao gradonačelnik, Pavliček je sudjelovao u Koloni sjećanja s posebnim emocijama: „S ponosom i tugom koračali smo ulicama grada, svjesni da je svaki pedalj ove zemlje natopljen krvlju hrvatskih branitelja.“
Pohvalio je dostojanstvo i mir u koloni te naglasio da je žrtva Vukovara ostala u prvom planu, bez političkih prepucavanja.
Unatoč napetostima koje su se podigle prije obljetnice, Pavliček je istaknuo kako je zahvalan što je događaj protekao u miru. Pozvao je na zajedništvo svih stanovnika, uključujući srpsku manjinu, s kojom, kako kaže, moraju zajedno živjeti.
Pitanje nestalih i dalje duboko opterećuje Vukovar.
- Imamo još 328 nestalih s područja grada, a šutnja Beograda dodatno boli - poručio je gradonačelnik.
Hrvatska, smatra, mora inzistirati na dostavi arhiva i informacija koje će pomoći u pronalasku nestalih, a apelira i na građane srpske nacionalnosti da pomognu ako imaju saznanja.
Komentirao je i pitanje dodjele ulica osobama stradalim u ratu: „Gotovo da nema obitelji u Vukovaru koja nije izgubila nekoga. Nema dovoljno ulica za sve žrtve, ali svi imaju svoj spomenik unutar franjevačkog samostana gdje su jednako zabilježene njihove žrtve.“
