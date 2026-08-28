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Marijan Pavliček poslao poruku uoči Thompsonovog koncerta

Piše HINA,
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Marijan Pavliček poslao poruku uoči Thompsonovog koncerta
Vukovar: Posebna regulacija prometa zbog održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Pozvao je sve da pokažu cijeloj Hrvatskoj vukovarsko gostoprimstvo, kao i ugostitelje da ne dižu cijene ugostiteljskih usluga u nebesa

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček pozvao je građane i posjetitelje uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru da se provesele dostojanstveno, ponosni na svoje, ne vrijeđajući nikoga. Pred sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, gradonačelnik se još jednom obratio građanima putem svog Facebook profila.

"Sutra će biti održan humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, najveći i najmasovniji u povijesti Vukovara i cijele Slavonije. Proveselimo se dostojanstveno, ponosni na svoje, ne vrijeđajući nikoga. Pokažimo cijelom svijetu kako Hrvati i svi oni kojima je Hrvatska u srcu vole svoj dom, svoju jedinu Domovinu, svoju vjeru, svoju obitelj", napisao je Pavliček.

Pozvao je sve da pokažu cijeloj Hrvatskoj vukovarsko gostoprimstvo, kao i ugostitelje da ne dižu cijene ugostiteljskih usluga u nebesa. "Budimo umjereni u tome", poručio je. 

"Svi domoljubi su pozvani u Vukovar, grad heroja, koji će ovaj vikend biti centar Hrvatske i iseljene Hrvatske. I nitko od naših sugrađana se ne mora i ne smije osjećati ovih dana ugroženo. Budimo sutra dio povijesti", istaknuo je Pavliček.

Prema najavama na koncertu Thompsona u Vukovaru očekuje se oko 100.000 posjetitelja. No, unatoč svim najavama karata u slobodnoj prodaji još ima.

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