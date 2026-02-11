Marin Piletić: Mislim da sam dao maksimum od sebe!

- Nakon četiri godine dali smo rezultat cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, reformirali radno zakonodavstvo, osnažili institucije u suzbijanju neprijavljenog rada, uložili smo značajne iznose putem mjera aktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja - rekao je te se zahvalio predsjedniku Vlade i ostalim ministrima.

- Danas je prosječna mirovina iznad 700 eura, uveli smo čitav niz prava, jednogodišnji dodatak, povećali obiteljske, invalidske i najniže mirovine - dodao je.

Osvrnuo se i na sustav socijalne politike te rekao da su se povećavale sve naknade.

Komentirao je i Zakon o osobnoj asistenciji: "Prema europskim praksama usluga osobnog asistenta podrazumijeva da bi punoljetnost bila jedan od kriterija zbog odabira osobnog asistenta. Ustavni sud je imao drugačije mišljenje i da to mogu biti i osobe mlađe od 18 godina, timovi u Ministarstvu pripremaju novi pravilnik."

- Povećali smo i omogućili velikom broju osoba da putem Zakona o inkluzivnom dodatku dobiju potporu, uveli pet kategorija inkluzivnog dodatka. Oko različitih rasprava u javnosti jesmo li mogli brže i učinkovitije, sustav je napravio velike iskorake. U zadnjih nekoliko mjeseci imamo veći broj nalaza vještaka na mjesečnoj razini nego što imamo novih zahtjeva, postupci se ubrzavaju. Mislim da sam dao maksimum od sebe da sva ta prava postanu zakonska i da su te naknade veće - zaključio je.