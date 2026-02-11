Obavijesti

News

Komentari 2
O SOCIJALNOJ POLITICI

Marin Piletić: Mislim da sam dao maksimum od sebe!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Marin Piletić: Mislim da sam dao maksimum od sebe!
Zagreb: 8. sastanak pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i pregovaračkog odbora sindikata javnih službi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ministar Marin Piletić dao je izjavu za medije i komentirao svoj odlazak s funkcije nakon svoje zadnje sjednice Vlade

Admiral

- Nakon četiri godine dali smo rezultat cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, reformirali radno zakonodavstvo, osnažili institucije u suzbijanju neprijavljenog rada, uložili smo značajne iznose putem mjera aktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja - rekao je te se zahvalio predsjedniku Vlade i ostalim ministrima.

- Danas je prosječna mirovina iznad 700 eura, uveli smo čitav niz prava, jednogodišnji dodatak, povećali obiteljske, invalidske i najniže mirovine - dodao je.

Osvrnuo se i na sustav socijalne politike te rekao da su se povećavale sve naknade.

PREDSTAVIO RUŽIĆA Plenković zahvalio Piletiću: 'Hvala na na doprinosu i radu u ovom vrlo zahtjevnom resoru'
Plenković zahvalio Piletiću: 'Hvala na na doprinosu i radu u ovom vrlo zahtjevnom resoru'

Komentirao je i Zakon o osobnoj asistenciji: "Prema europskim praksama usluga osobnog asistenta podrazumijeva da bi punoljetnost bila jedan od kriterija zbog odabira osobnog asistenta. Ustavni sud je imao drugačije mišljenje i da to mogu biti i osobe mlađe od 18 godina, timovi u Ministarstvu pripremaju novi pravilnik."

- Povećali smo i omogućili velikom broju osoba da putem Zakona o inkluzivnom dodatku dobiju potporu, uveli pet kategorija inkluzivnog dodatka. Oko različitih rasprava u javnosti jesmo li mogli brže i učinkovitije, sustav je napravio velike iskorake. U zadnjih nekoliko mjeseci imamo veći broj nalaza vještaka na mjesečnoj razini nego što imamo novih zahtjeva, postupci se ubrzavaju. Mislim da sam dao maksimum od sebe da sva ta prava postanu zakonska i da su te naknade veće - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026