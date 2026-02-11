Plenković zahvalio Piletiću: 'Hvala na na doprinosu i radu u ovom vrlo zahtjevnom resoru'

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade komentirao je odlazak Marina Piletića s čela Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te predstavio njegova nasljednika.

- Ja mu uime svih nas zahvaljujem na doprinosu, radu i nizu postignuća u ovom vrlo zahtjevnom resoru, resoru koji imaju najveći proračun od svih ministarstava. Zajednički smo napravili velike iskorake, a njegov će posao nastaviti profesor Alen Ružić kojeg smo predstavili kao kandidata za novog ministra - poručio je Plenković.

Piletićev mandat obilježile su i kritike, osobito nakon što je Ustavni sud ukinuo ključni dio Zakona o osobnoj asistenciji. Problemi su se pojavili i oko isplate inkluzivnog dodatka, a dodatni pritisak izazvala je odluka Upravnog suda prema kojoj nasljednici preminulih osoba, koji su podnijeli zahtjev i ispunjavali uvjete, imaju pravo na isplatu. Procjenjuje se da je riječ o oko 15 tisuća slučajeva.

Na sjednici je najavljeno i upućivanje u saborsku proceduru izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakona o javnoj nabavi, radi usklađivanja s europskim propisima.

Kod zakona o međunarodnoj zaštiti cilj je, kako navode, učinkovitije sprječavanje sekundarnih migracija. Predviđa se mogućnost ograničenja slobode kretanja i zadržavanja tražitelja azila, provođenje detaljnijih provjera migranata te osnivanje novih centara za osobe u postupku azila.

Izmjenama Zakona o javnoj nabavi prag za jednostavnu nabavu povećava se za 24 posto zbog inflacije. Time bi se trebala pojednostaviti provedba manjih postupaka, preciznije odrediti koji se gospodarski subjekti isključuju iz natječaja te jasnije definirati pojam 'neprihvatljive ponude'.

Vlada je u srijedu donijela milijun eura vrijedan Program potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, rekao je da će program će pružiti konkretnu podršku svim objektima za preradu kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, tzv. "mini siranama".

"To je ulaganje u kvalitetu, proizvođače i opstanak domaće proizvodnje. Na taj se način jačaju lokalni proizvođači, povećava njihova konkurentnost, čuvaju se tradicionalni proizvodi te potiče razvoj ruralnih krajeva", rekao je.

Dodjelom potpore, kako je naveo, zadržala bi se postojeća razina proizvodnje, omogućilo unaprjeđenje i modernizacija mini sirana i očuvala proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj.

Procjenjuje se kako će biti oko 130 korisnika potpora.

Cilj programa je pružanje potpore objektima za preradu kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka, koji moraju udovoljiti zahtjevima propisanim pravilnikom o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, tzv. "mini siranama“ za nabavku opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda,

Program ima uporište u "Programu razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine“ koji je u veljači 2024. godine.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu.

Maksimalan iznos potpore koju prihvatljivi korisnik može ostvariti iznosi 30.000 eura za vrijeme trajanja programa. Intenzitet potpore iznosi do 65 posto prihvatljivog troška te se može povećati na najviše 80 posto prihvatljivog troška za ulaganja mladih poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi za ostvarivanje potpore su kupovina sirarskih kotlova, pasterizatora sa ili bez sirarskog kotla, preša i predpreša, rashladnih bazena za mlijeko - laktofriza, pumpi za pretakanje mlijeka, uređaja za pranje sira, uređaja za rezanje sira, kade za salamurenje sira, vakuumskih aparata - profesionalni uređaj za vakuumsko pakiranje mliječnih prerađevina, koagulacijske posude, stola (distribucijski, za pakiranje, za cijeđenje…), spremnika za nusproizvode 3. kategorije.

Za potporu su prihvatljivi novi strojevi i oprema.

Financijska sredstva za provedbu Programa u 2026. i 2027. iznose milijun eura i osigurana su u državnom proračunu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028., u iznosu od 500.000 eura godišnje.

Program će provoditi Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju.