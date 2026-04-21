Marin Miletić prozvao savez za krađe, stolnotenisači odmah uzvratili: Sve je transparentno!

Mostov zastupnik Miletić je na konferenciji za novinare u Saboru najavio da će se u srijedu sastati s ljudima iz ronilačkog saveza, prekosutra iz teniskog saveza, koji su mu rekli da imaju dokumentaciju o pronevjerama, a dodao je da su mu se javili i iz stolnoteniskog saveza. Riječ je o ogromnim krađama, nesuvislom trošenju novca na notorne gluposti, kupovanju odjeće, pijančevanju, a istodobno roditelji djeci moraju plaćati svu sportsku opremu, trenera, putovanja, smještaj i članarinu, kazao je.

"Šefove saveza postavio je 'zna se' tko – HDZ, i ovo je sistemska korupcija, oni su svjesno pronašli način kako da izvlače novac. Savezi su im bankomati za izvlačenja para, a roditelji moraju sve plaćati," upozorio je.

Hrvatski stolnoteniski savez je objavio priopćenje u kojem se demantiraju Miletićeve izjave.

"U današnjoj izjavi saborskog zastupnika Marina Miletića koju je dao u Saboru, a prenijeli su je mediji, gdje je izjavio da se u stolnoteniskom savezu događaju "ogromne krađe" odlučno demantiramo te navode jer Hrvatski stolnoteniski savez radi moralno i zakonito, transparentno, svi naši sportaši redovito putuju na turnire i pripreme, svi naši treneri redovito primaju honorare, prema državi nemamo dugova kao niti prema jednom dobavljaču usluga. Sva plaćanja se provode na temelju ovjerenih računa za sportske programe. Ne postoji nenamjensko korištenje sredstava što je vidljivo iz svih javno i transparentno objavljenih informacija u vidu godišnjih financijskih izvještaja i revidiranih financijskih izvještaja Hrvatskog stolnoteniskog saveza," objavili su predsjednik HSTS-a Zoran Primorac i direktor Renato Čengić.