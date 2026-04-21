Obavijesti

News

Komentari 1
PROZVAO BUTKOVIĆA

Miletić žestoko o taksi sektoru: 'Mafija, vladaju kaos i anarhija'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Marin Miletić o temi "Kome pogoduje novi zakon o taksi prijevozu i zašto se i dalje štiti mafija" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Mosta prozvao 'taksi mafiju' i ministra Butkovića, tvrdi da sustav pogoduje zlouporabama

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić (Most) ustvrdio je u utorak da u hrvatskom taksi sektoru vladaju „kaos i anarhija“, uz djelovanje „taksi mafije i duboke države“, upozorivši na, kako navodi, sustavne nepravilnosti i izvlačenje novca iz državnog proračuna, priopćila je stranka. Miletić je na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru rekao da se „već osam godina na terenu događa kaos i anarhija“, uz izvlačenje novca iz državnog proračuna, dok predložene zakonske izmjene, kako kaže, ne rješavaju ključne probleme. „Imamo situaciju da je vozač prijavljen na jedan sat dnevno, a radi osam sati. Samo jedan agregator s 200 vozača može tako ukrasti više od 100.000 eura mjesečno“, stoji u priopćenju.

Dodao je da su nedavna uhićenja u sektoru „lov na male ribe“, dok ključni akteri ostaju izvan dosega institucija.

Govoreći o novom zakonskom okviru, ocijenio je da donosi tek „kozmetičke promjene“, ustvrdivši da sustav nastavlja funkcionirati po starome.

Kao rješenja predlaže uvođenje minimalne cijene po kilometru, posebnih taksi registarskih oznaka te ograničavanje broja dozvola koje bi izdavale jedinice lokalne samouprave.

Miletić je iznio i optužbe na račun ministra mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, dovodeći u pitanje način donošenja zakonskih rješenja te tvrdeći da se „sistemska korupcija nastavlja“.

Najavio je da će Most nastaviti „okupljati taksiste i građane koji prijavljuju nepravilnosti“ te pozvao građane na izlazak na izbore.

„Ako želimo promjene, moramo izaći na izbore. To je minimum koji dugujemo društvu“, zaključio je Miletić.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026