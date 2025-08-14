Mario (91) je istarska legenda: 'U ribarici sam rođen, živim u Ribarskoj i, naravno, ribar sam'

I sa svojom 91 godinom, Mario Ipša iz Funtane u Istri još radi. Lovi ribu. Baš kao što je to radio cijeli život, isto kao njegov pradjed, djed i otac. Mario je četvrta generacija obiteljskog ribarskog nasljeđa koji je cijeli život dao moru. A kod Marija životnih zanimljivosti ne nedostaje. Dio njegove kuće "gleda", ni manje ni više, na Ribarsku ulicu, a i rođen je na brodu. Još po rođenju, reklo bi se, bila je poznata njegova sudbina.

