Mario Ipša (91) četvrta je generacija ribara u obitelji. Ribarenjem su se bavili njegov pradjed, djed, otac. Mario radi od 14. godine, a i danas ustaje u 5 ujutro i ide svome moru. Ali ne bez poljupca svojoj supruzi Lini
MORSKI VUK IZ FUNTANE PLUS+
Mario (91) je istarska legenda: 'U ribarici sam rođen, živim u Ribarskoj i, naravno, ribar sam'
Čitanje članka: 4 min
I sa svojom 91 godinom, Mario Ipša iz Funtane u Istri još radi. Lovi ribu. Baš kao što je to radio cijeli život, isto kao njegov pradjed, djed i otac. Mario je četvrta generacija obiteljskog ribarskog nasljeđa koji je cijeli život dao moru. A kod Marija životnih zanimljivosti ne nedostaje. Dio njegove kuće "gleda", ni manje ni više, na Ribarsku ulicu, a i rođen je na brodu. Još po rođenju, reklo bi se, bila je poznata njegova sudbina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+