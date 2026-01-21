Obavijesti

OPROŠTAJ OD HNL LEGENDE

Mario Banožić na posljednjem ispraćaju Mladena Bartolovića

Piše 24sata
Čitanje članka: 3 min
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Posljednjih nekoliko godina Mladen Bartolović je vodio svoju najtežu bitku. Iako je 2023. godine s optimizmom objavio da je pobijedio bolest, ona se, nažalost, vratila

Brojni građani, prijatelji i obitelj u srijedu su se okupili na mjesnom groblju u Nuštru na posljednjem ispraćaju Mladena Bartolovića. Bivši nogometaš preminuo je u ponedjeljak u 49. godini, nakon duge i teške borbe s opakom bolešću.

Nuštar: Posljednji ispraćaj Mladena Bartolovića Nuštar: Posljednji ispraćaj Mladena Bartolovića Nuštar: Posljednji ispraćaj Mladena Bartolovića
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Među brojnim građanima na posljednjem ispraćaju bio je i Mario Banožić, bivši ministar obrane.

OPROŠTAJ OD LEGENDE 'Bartolović je otišao tiho, kakav je i bio. Stalno mi se pred očima vrte njegove slike i uspomene'
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bartolović je bio jedan od najomiljenijih igrača u povijesti Hrvatske nogometne lige te je ostavio neizbrisiv trag na travnjacima, ali i u srcima svih koji su ga poznavali, borac koji se do posljednjeg trenutka nije predavao.

Posljednjih nekoliko godina Mladen je vodio svoju najtežu bitku. Iako je 2023. godine s optimizmom objavio da je pobijedio bolest, ona se, nažalost, vratila. U tim teškim trenucima cijela nogometna zajednica stala je uz njega, organizirajući humanitarne utakmice i pružajući podršku, no opaka bolest je ipak bila jača.

ODLAZAK HNL LEGENDE Tko je bio Mladen Bartolović? Izvrtio Mikića i ušao u legendu. 'Trebao sam biti košarkaš...'
Ni nakon završetka igračke karijere nije se odvojio od nogometa i svoje Cibalije. Ostao je vjeran klubu kao trener u omladinskoj školi, a jedno je vrijeme vodio i seniorsku momčad, koju je u teškim trenucima uspio spasiti od ispadanja iz lige. Njegova posvećenost i znanje bili su dragocjeni za generacije mladih igrača koje je odgajao.

