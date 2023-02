'Milanović laže, izveo je na današnji dan predstavu kako bi izbjegao osuditi rusku agresiju'

Ja ne bih to nazvao izlaganje nego laganje, uzvratio je ministar obrane Mario Banožić predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je opet danas opleo po njemu poručivši kako je ministar zbrinuo sebe, ali nije ništa po pitanju stambenog zbrinjavanja vojnika, kao i općenito ništa za Hrvatsku vojsku.

Banožić njegovu današnju izjavu pred medijima vidi kao predstavu.

- Izveo ju je da bi izbjegao jednu od odgovornosti, a to je da je na današnji dan prije godinu dana Rusija izvela agresiju na Ukrajinu i njegovo obraćanje je trebalo prije svega biti to da iskaže sućut ukrajinskom narodu i osudi Rusiju. Ali ne može to već godinu dana izreći. Lakše mu je bilo opet iznijeti hrpu neistina, omalovažavati mene i sustav Hrvatske vojske. Nije istina o stambenom zbrinjavanju. Ja sam dužnosnik koji ima pravo na stan i koji će isti taj stan vratiti nakon završetka dužnosti - poručio je Banožić i naglasio kako se stambeno zbrinjavanje sustavno rješava u vojsci.

- Ima svoju problematiku koja se vuče još od Domovinskog rata, ali ono danas nudi vojnicima, odnosno onima koji su djelatnici Ministarstva obrane, mogućnost zbrinjavanja. Da li će to značiti da netko može otkupiti stan po povoljnijim uvjetima ili ne, to sada nije bitno. Mene kao ministra zanima transparentnost, koju sam primjenjivao i na sebi kada sam dobivao stan temeljem zakona o državnoj imovini. Nema tu neke loše politike nego je ovo bila tema koja je isključivo trebala prikriti zašto ne osuđuje rusku agresiju - rekao je.

Upitan je li slušao što je Milanović govorio, Banožić je istaknuo kako ga više uopće ne sluša.

- Mislim da svatko tko drži do sebe i svog razuma ne može slušati tu količinu ružnih riječi i svatko tko promatra predsjednika Republike kao instituciju zna da se osoba tako ne smije ponašati - poručio je.

'Mogu jedino zaključiti da je Milanović nekome dužan'

Govoreći o godinu dana ruske agresije na Ukrajinu, ministar je naglasio kako je Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem jasno od prvog dana stala na stranu ukrajinskog naroda.

- Naroda koji trpi i proživljava najteže trenutke i kojemu treba pomoći. To smo činili dajući financijsku, političku, tehničku i materijalnu podršku. To ćemo činiti dok god to bude potrebno. Svima nam je želja da prestane ruska agresija, to je stav Hrvatske, cijele Europske unije i NATO članica. Milanović kao političar kojeg prate međunarodni mediji je puno puta izrekao oprečne stavove koje nikako ne može opravdati. Mogu zaključiti jedino da je nekome dužan - rekao je i osvrnuo se na misiju vojne pomoći Ukrajini, koju Sabor nije podržao.

- Ljudi koji sjede u Saboru nisu imali odgovornost da jasno prihvate da je bila ispoštovana zakonska procedura, nanijeli su štetu Hrvatskoj vojsci, koja sa saveznicima ne sudjeluje obuci ukrajinskih vojnika. Hrvatska vojska je na taj način trebala pomoć ukrajinskom narodu da preživi - kazao je.

Za Milanovićeve pridjeve koje mu daje, poput toga da je harlekin, pijun, Plenkovićev baksuz, Banožić ističe da je neprimjerena, ali da neće trošiti vrijeme na njega.

- Poruku koju on šalje svojim ponašanjem je neprikladna, bezobrazna, koristi instituciju predsjednika za ovakve tonove i ne želim trošiti više vrijeme na njegove riječi jer bih sebe doveo u poziciju da postanem kao on. Bez obzira što pljuje, vrijeđa, omalovažava, ja građanima podnosim račun za sve ono što radim, a on neka dalje lažima pokušava našteti - rekao je.

'Gradim kuću u Vinkovcima i imam pravo na APN'

Novinari su ga upitali i za gradnju kuće u Vinkovcima, a ministar naglasio kako ima sve potrebne građevinske dozvole.

- Gradilište je uredno otvoreno, prijavljeno i nema nikakvih zakonskih zapreka da se kuća ne bi gradila. Gradim kuću u Vinkovcima gdje sam rođen i tamo gdje ću se vratiti nakon završetka ovog mandata. U Zagrebu sam podstanar u državnom stanu kao dužnosnik, sve uredno plaćam temeljem Zakona i taj ću stan vratiti nazad - kazao je i osvrnuo se na APN-ov subvencionirani kredit.

- Tražio sam mišljenje od Povjerenstva i ono je nedvosmisleno reklo da imam pravo kao svaki građanin koristiti tu mjeru do onog trenutka kada se pojavi ijedan građanin kojem bi ja uzeo potporu, ako se pojavi, ja ću odustati od zahtjeva. Dakle, nema apsolutno nikoga da bih ja oštetio - rekao je.

Na pitanje misli li da mu je ovo posljednji mandat kad kaže da nakon ovog ide nazad u Vinkovce, Banožić poručuje kako je greška svih onih koji misle da će mandat ministra trajati godinama.

- Svi smo mi ovdje na mandatu i kad završi idete kući. Tako je u slučaju izborne pobjede, kad imate tu čast da možete biti član Vlade, razmislite, prihvatite ili ne - poručio je.

