Mario Župan: Tomaševiću dajemo jeftine energente, on ne bi smio poskupiti cijenu vode

HDZ-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Mario Župan poručio je u srijedu gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću da ne bi smio poskupiti cijenu vode, jer Vlada pomaže Zagrebu i “daje povoljnu cijenu struje i plina” te financira ZET-ove autobuse.

“Ako ti dajemo povoljnu cijenu struje i plina, ako ti financiramo autobuse za prijevoz putnika, onda minimalno što je korektno, dok god traju te mjere, da ne bi smio poskupiti vodoopskrbu i odvodnju”, rekao je Župan na konferenciji za medije uoči sutrašnje sjednice Gradske skupštine.

Tu je poruku uputio direktno zagrebačkom gradonačelniku, istaknuvši kako pozdravlja vijest da je ZET dobio dodatnih novih 20 autobusa.

No, osvrćući se na to kako u gradu nema ulaganja i velikih projekata, poručio je da u tom slučaju “opet znamo da je to financiranje EU fondova” i Vlade, koja pomaže gradovima i općinama.

Osim zbog poskupljenja, klub HDZ-a i HSLS-a kritizirao je gradsku vlast zbog sigurnosne situacije u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića i XVIII. gimnazije na Šalati.

“Situacija je ozbiljna. Svakodnevno su u okruženju potresi raznih jačina, mislim da se ozbiljno moramo pobrinuti oko toga”, istaknuo je HDZ-ov zastupnik Maksimilijan Šimrak.

Zbog toga je taj klub, zajedno s nezavisnim zastupnikom Ivicom Lovrićem, u hitnu proceduru na sjednicu Gradske skupštine uputio prijedlog da se konstrukcijski ojača ta građevina, koja je u potresu koji se dogodio prije gotovo dvije godine oštećena.

“Da li je svjestan da zbog svog nečinjenja dovodi u opasnost sve ljude koji pohađaju tu školu i rade u njoj”, apelirao je Šimrak na gradonačelnika.

Rusak: Novac curi u ruke bratovštine iz Možemo

Nezadovoljstvo poskupljenjem vode od 1. ožujka za 15 posto u Zagrebu, pokazali su i u Klubu Stranke rada i solidarnosti.

Iako je najavljeni razlog poskupljenja potreba sufinanciranja EU projekta za obnovu infrastrukture, zastupnica te stranke Gordana Rusak na konferenciji za medije ustvrdila je da cijena poskupljuje zbog nesposobne vlasti koja ne zna povući sredstva EU-a.

“Oni da su sposobni, onda bi povukli europska sredstva”, poručila je Rusak i zaključila da tu nesposobnost na kraju plaćaju građani.

Ocijenila je i da u gradu nema kapitalnih ulaganja, ali i da gradska uprava nepotistički dijeli novac građana svojoj “bratovštini”. Primjer je prijedlog gradonačelnika o kojemu će odlučivati Skupština za osnivanje devet kulturnih vijeća u Zagrebu, tvrdi Rusak.

“Nemamo projekata, gušimo se u smeću, utapamo se u kreditima, novac curi u ruke bratovštine iz Možemo - nakon što se oni maknu s vlasti, ne znam hoće li nam David Copperfield biti dovoljan da se maknemo iz ove situacije”, poručila je.

