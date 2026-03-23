Marko Bekavac opet u zatvoru, bivša ga prijavila za nasilje

Županijski sud u Splitu odredio je istražni zatvor 35-godišnjem Marku Bekavcu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nakon što ga je njegova donedavna partnerica prijavila za obiteljsko nasilje i prijetnje, javlja Dalmatinski portal. Prema navodima iz prijave, Bekavac je od početka 2023. godine trošio njezin novac te joj prijetio da će je ubiti i unakaziti. Situacija je eskalirala prije tjedan dana, kada ju je izbacio iz stana.

Sudac istrage prihvatio je zahtjev Državnog odvjetništva za određivanjem istražnog zatvora jer je Bekavac već osuđen za ubojstvo kao maloljetnik, a u ovom novom slučaju iskazao je veliki stupanj agresije i ustrajnosti. Nedavno mu je potvrđena i uvjetna za opće opasnu radnju s rokom provjeravanja od pet godina.

Marko Bekavac, piše Index, već godinama puni stupce crnih kronika. Uhićivan je zbog droge, dva puta je propucavan iz vatrenog oružja, a jednom je pronađen brutalno pretučen. Najpoznatiji je slučaj kada ga je propucao Ivan Giljanović Giljo, poznato lice splitskog kriminalnog podzemlja.

Široj je javnosti Bekavac postao poznat nakon što je suđen za ubojstvo 21-godišnjeg mladića na Bačvicama. Ubo ga je nožem nakon svađe oko ulaska u zahod. Ubojstvo se dogodilo 2008. godine, kada je Bekavcu bilo svega 17 godina. Osuđen je na pet godina zatvora.

Oteli su ga 2016. na Bačvicama, polomili mu ruke i noge i ostavili ga u garaži na Trsteniku.

Prije dva mjeseca je dva dana za redom pucao u vrata stana na splitskim Skalicama. Policija je priopćila kako je u trenutku pucnjave u stanu bilo petero ljudi te da nitko nije stradao. Bekavac se nakon pucnjave sam predao policiji.