Markotić: 'Još nekoliko dana očekujemo veliki broj zaraženih'

Već danima imamo oko 90% onih koji su inficirani i ne trebaju bolničko liječenje, a samo je oko 1% na respiratoru. Ne može se gledati samo povećane brojke nego cijela situacija, kaže Markotić

<p>- Još će nekoliko dana biti povećanih brojeva, a onda ljudi počinju shvaćati upozorenja i počnju se pridržavati te brojka počinje padati. Cijelo vrijeme tu igru s virusom držati pod kontrolom u Hrvatskoj na dobar način, rekla je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/644151/markotic-u-dnevniku-igru-sa-virosom-drzimo-pod-kontrolom-mladi-ce-cuti-apele" target="_blank">Dnevniku HTV-a</a> prof.dr.sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević komentirajući današnji 151 novi slučaj zaraze, neznatno manje nego jučer.</p><h2>O mladima i njihovom ponašanju</h2><p>Na činjenicu da su većina sada zaraženih mladi koji su se zarazili u noćnim klubovima i jesu li oni uopće svjesni opasnosti, obzirom da im već nekoliko puta poslan im je apel, rekla je da je ograničavanje rada noćnih klubova jedna od mjera koja će imati određene učinke.</p><p>- Mladost sama po sebi je vesela i slobodnija i manje se boji. Vjerujem da će oni ipak čuti apele gradonačelnika i brojnih liječnika. Uskoro im stižu i obveze. Mlade ljude mora se razumjeti njihova situacija jer su i oni podnijeli jedan dio tereta s lockdownom i mjerama i logično je da su poželjeti ljeti se opustiti. Vjerujem da će do njih doći apeli upozorenja jer i oni vole svoje starije koji mogu postati rizične skupine, rekla je Markotić.</p><p>Dodala je kako je ljeto i imamo povećane brojke koje bi u nekom zimskom razdoblju bile vrlo ozbiljne i sigurno dovele do puno ozbiljnijih situacija.</p><p>- Već danima imamo oko 90% onih koji su inficirani i ne trebaju bolničko liječenje, a samo je oko 1% na respiratoru. Ne može se gledati samo povećane brojke nego cijela situacija. Pratimo ju budno mi koji smo zaduženi za to, rekla je Markotić.</p><p>Dodala je kako se pokušava reagirati i ograničiti neke stvari na onim mjestima koje se učine rizične, ali isto tako pokupavati ne zaustaviti život koji žive i rade od određenih aktivnosti.</p><p>- Hrvatska trenutačno ima za četvrtinu više stanovništva. Ovo je iznimna situacija u kojoj je Hrvatska pokazala gotovo skoro pa normalnom turističkom sezonom i velikim brojem turista, smatra Markotić.</p><h2>Utjecaj turista na epidemiološku situaciju</h2><p>O 760.000 gostiju, koji trenutačno borave u Hrvatskoj Markotić je rekla da nema jako puno oboljelih među turistima, ono što su zemlje prijavile službeno.</p><p>- Pravo je svake države da postavlja svoje uvjete za svoje građane. Međutim, većina turista kaže da se osjeća sigurnije nego u njihovim zemljama. U Austriji je nekoliko puta više oboljelih, a dvostruko više umrlih na milijun stanovnika od Hrvatske. Slovenija je tu negdje kao i mi, a Italija ima 16 puta više umrlih od Hrvatske. Hrvatska pored ovako jake turističke sezone uspijeva održati sigurnost i svojih građana i turista. Većina oboljelih ima blage oblike. Nema stranaca po respiratorima, nisu nam pune bolnice turista i to je nešto što je ako dobro. S druge strane možemo se pitati što će biti sa zimskim turizmom u Italiji, Sloveniji i Austriji, hoće li oni odustati od svojih skijališta s obzirom na to da će to biti puno rizičnija situacija, smatra Markotić.</p>