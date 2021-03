Ravnateljica Klinike 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić komentirala je za HRT rezultate istraživanja o učinkovitosti cjepiva.

Markotić kaže kako su to sve i dalje preliminarna istraživanja jer se drugom dozom treba cijepiti još oko 200 ljudi no, prvi rezultati upućuju na to da se s drugom dozom dobiva veća količina antitijela koja štite.

- Zanimljivo je da su žene stvorile veću razinu antitijela od muškaraca. Vidijeli smo da je za one koji su preboljeli koronu dovoljna jedna doza. Druga doza nije dala neko povišenje razine antitijela, pa ako se rezultati potvrde i u drugim istraživanjima, vjerojatno ćemo onima koji su preboljeli korona virus moći dati jednu dozu - rekla je ravnateljica i dodala da se razina antitijela djelatnika koji su koronu preboljeli u listopadu, studenom i prosincu razina antitijela održavala.

Ovo istraživanje se provelo na Pfizerovom cjepivu, a Markotić vjeruje da će slične rezultate dati i istraživanje na cjepivu Astrazenece.

- U znanosti se uvijek pričekaju slična istraživanja, a vjerojatno je da će se strategija cijepljenja mijenjati u smislu da oni koji su preboljeli korona virus dobiju jednu dozu - rekla je.

Niska procijepljenost

Markotić objašnjava da ja i dalje niska procijepljenost pa je teško zaključiti štite li i koliko postojeća cjepiva od mutiranih sojeva korone.

- Južnoafrički soj nije toliko raširen u Europi, a to je soj za koji se pretpostavlja da bi od njega cjepiva nešto slabije štitila. Za sada se mogu napraviti neutralizacijski testovi in vitro u pokusima u laboratorijima gdje se može steći bnejo saznanje koliko posgtojeća cjepiva štite - rekla je i dodala da bi se to moglo jedino realno procijeniti kada bi se 'mutanti' proširili u Izraelu, gdje je cijepljeno više od 50% stanovništva.

Europske zemlje su zaključiule da je značajno pala smrtnost u domovima i među starijom popolacijom, ističe ravnateljica.

- Moramo učiniti sve kako bismo spriječili širenje virusa. Građani trebaju poštivati epidemiološke mjere - naglasila je Markotić.

Cijepljenje ovisi o dinamici isporuke

Možemo li ovim tempom cijepljenja do 1. lipnja cijepiti 50% populacije je ovisno o dinamici isporuke, objašnjava i dodaje je Hrvatska spremna na cijepljenje.

- Bitno je da se svi koji dolaze u Hrvatsku cijepe u drugim zemljama. Virus se širi velikom brzinom i ne poznaje granice. Procijepljenost od 50% predstavljala bi ozbiljnu zaštitu - kazala je ravnateljica.

Činjenicu da nema slučaja gripe pojasnila je s tim da kada jedan virus dominira, manja je dominacija drugih.

Mjere protiv korone su mjere protiv gripe

- Gripa je tu, ali mjerama kojima se štitimo od COVID-a štitimo se i od gripe. Nema migracije stanovništva i to je usporilo gripu posvuda. S masovnim cijepljenjem i promišljanjem da se u novu verziju cjepiva treba ugraditi i "mutante" idemo prema dobroj kontroli pandemije i možda bismo se iduće godine u ovo doba mogli puno normalnije nositi sa svime - zaključila je Markotić.