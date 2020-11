Markotić: Stožer i u slobodno vrijeme radi potpuno besplatno

Korona je razotkrila tko je kakav čovjek. Vidi se da je jedan dio ljudi takav, jedan mali postotak, koji niječu da to postoji, a ima jedan dio onih koji imaju svoje nekakve sebične interese, smatra Markotić

<p>Mi liječnici smo navikli svašta izdržati. Nema razmišljanja jer možemo, moramo. Samo trebamo naći najbolji način da to napravimo, rekla je <strong>Alemka Markotić</strong> za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/676874/markotic-koronavirus-je-puno-toga-razotkrio-losi-pokazu-svoje-dno">HRT</a></strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>- Iznimno je visoki broj oboljelih i kada se gledaju grafikoni europskih zemalja, svugdje imamo visoku sliku sa strmim porastom. U Hrvatskoj je situacija ista, ono što trenutno ohrabruje da je tu određena stagnacija. Sad očekujemo da će padati brojevi, ali nitko ne može biti zadovoljan s njima - komentirala je Markotić dodajući kako je situacija i dalje pod kontrolom. </p><h2>Stopa rasta po županijama</h2><p>Markotić je objasnila kako je situacija stabilna osim u nekoliko županija na sjeverozapadu gdje se vidi da je došlo do porasta. To su Varaždinska i Međimurska županija. </p><p>- Očekujemo da će tamo s dodatnim mjerama to smirivanje krenuti i početi opadati brojevi. Grad Zagreb je prelomio krivulju s najvećim brojem inficiranih - objasnila je. </p><h2>Presudne mjere za obuzdavanje pandemije</h2><p>- Mjere su u većini dijelova svijeta slične. Stvar je na koji način i u koje vrijeme ih provodimo. Tu je više segmenata i aspekata na koje treba računati - rekla je Markotić te smatra da je prvi lockdown Hrvatska odradila pravovremeno i odlično.</p><p>- Tad nije bilo zaštitne opreme ni testova, nije se puno znalo kako se štititi o virusu - objašnjava te dodaje kako nije imao smisla da se u lockdown ide 1. rujna. </p><h2>Ideologija</h2><p>- Korona je razotkrila tko je kakav čovjek. Vidi se da je jedan dio ljudi takav, jedan mali postotak, koji niječu da to postoji, a ima jedan dio onih koji imaju svoje nekakve sebične interese kojima pokušavaju u vrijeme krizi potencirati destrukciju, stvarati konfuziju i kaos. Međutim, to je opet manjina koja bude razotkrivena - mišljenja je Markotić. </p><h2>Društveni događaji </h2><p>- Bilo bi idealno da se ljudi mogu držati stroge discipline, no to na duge staze ne ide. Vidi se da su iznimno učinkovite i jednostavne mjere. Fascinantno je koliko je ljudima to teško deset mjeseci - izjavila je te usporedila korona virus s velikim boginjama. </p><h2>Pucanje sustava </h2><p>- Nezahvalno je raditi procjene. Treba gledati koliko je ljudi ozdravilo. Ako uzmete 8. studeni, tada je bilo 178 novoinficiranih u odnosu na broj koji su se oporavili. Tako je i kad analizirate zdravstveni sustav treba dinamično pratiti što se događa u njemu - komentirala je. </p><h2>Postotak umrlih </h2><p>Iako je Hrvatska na šestom, sedmom mjestu u Europi po broju umrlih, Markotić smatra da nije problem što su se ljudi inficirali nego 'kolika je šteta učinjena, kolika je smrtnost, koliko smo ljudima uspjeli pomoći'. </p><h2>O samom virusu </h2><p>S obzirom na to da cijeli život radi s virusima, Markotić je objasnila kako se može pogoditi koja će godina biti epidemijska s bolestima, ukoliko se zna više parametara.</p><p>- Ovaj virus je doista neobičan i ni u jednom trenutku se nisam usudila predviđati, jer mi se u jednom trenutku činilo da bi moglo ići jednim tijekom, a on krene u sasvim drugim. Dođemo do nekakve kliničke slike pa se pojave dodatni poremećaji. U kratkom vremenu nam je zadao puno zadataka. Iznimno je brz, dobro se snalazi... - komentirala je Markotić te dodala kako nema nikakvih dokaza za sada da je virus nastao u nekakvom laboratoriju. </p><h2>Rad stožera </h2><p>- To su ljudi koju su iznimno predani tom poslom, sve svoje slobodno vrijeme ulažu u to da pokušaju pronaći mjere. Potpuno besplatno. Jako je dobra interakcija između nas i uvažavamo jedni druge, pokušavamo na najbolji mogući način pronaći rješenje. Pomažu nam brojni stručnjaci, strategi, sve što donesemo bez broj puta propitamo - izjavila je. </p><h2>Komorbiditeti i testiranja </h2><p>- Teže je preboljeti onima koji imaju komorbiditete, teške kliničke bolesti. Bilo koju infektivnu bolest da dobiju kod njih možemo očekivati teški tijek bolesti. Ovo je situacija u kojoj korona virus je onaj okidač. Takav bolesnik može završiti na respiratoru i onda ga je teže spasiti - objasnila je Markotić. </p><p>- Povećani broj testiranja radimo kad se virus raširi u populaciji. U zemljama koje mogu više testirati situacija nije bolja. Kad gledate korelacija broj inficiranih i testova po pojedinim zemljama ona je umjerena. </p><h2><strong>KB Dubrava </strong></h2><p>- Vide se značajni pomaci u organizaciji i komunikaciji između drugih institucija. Određeni su problemi i slabosti isplovili. Mislim da će se to riješiti i da ćemo doći do jedne pozitivne faze gdje će se pokazati kvalitete koje Dubrava ima - komentirala je te dodala kako je problem bio taj što su u bolnici bila dva infektologa. Svjesna je da hrvatsko zdravstvo ima probleme više godina, od infrastrukture do reforma. </p><h2>Cjepivo </h2><p>- Postoje uzročnici koji kad jednom obolite ne možete ponovno oboljeti. Protiv gripe ne možete stvoriti kolektivni imunitet, a očito ni protiv korone. I za cjepivo ćemo morati biti jako oprezni i vidjeti koliko će nas dugo ono štititi. Bitno je za sad da ne izaziva određene nuspojave - zaključila je. </p>