'Moja je greška što sam dao običnim ljudima da govore, mjere treba usmjeriti na starije'

Tomislav Pilkić, organizator prosvjeda protiv Stožera, nezadovoljan je što su prosvjednici vikali protiv čipiranja i 5G mreže, želi da se mjere usmjere samo na starije i ugrožene, a dobio je i prekršajnu prijavu

<p>Nekoliko stotinjaka građana u nedjelju je prosvjedovalo na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića protiv Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu i mjera koje su donijeli za borbu protiv pandemije koronavirusa. Nakon što je ministar <strong>Božinović </strong>najavio kažnjavanje organizatora zbog toga što je bilo više od 50 okupljenih, nije se držala distanca niti su se nosile maske, zvali smo i organizatora za komentar. Na kraju se razgovor pretvorio u intervju od 15-ak minuta. <strong>Tomislav Pilkić </strong>administrator je Facebook grupe 'Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite' koja broji nešto više od 111 000 članova. Prvo smo ga tražili komentar na najavljene kazne koje bi ga mogle dobrano opaliti po džepu.</p><p> - Od prvog dana surađujemo s njima, rekli smo da će doći oko 1500 ljudi, policija je od prvog dana upoznata s time. Još smo i pričali o tome da je nemoguće u tolikoj masi držati mjere, oni su rekli da nemaju ništa s time. Oni su dali dozvolu, Županijski centar je to potvrdio. Stožer je poslao onaj svoj papir na kojem piše da je do 50 ljudi, ali nisu nigdje naveli obvezu, samo da nas mole da ako je moguće da se držimo mjera - govori nam <strong>Tomislav. </strong></p><p><strong>Prosvjed je Ustavno pravo</strong></p><p>I zaista, policija nema ništa s kontrolom pridržavanja mjera. Oni samo moraju odobriti prijavljeni prosvjed, jer je to Ustavno pravo svakog građanina Hrvatske. No, zakonski, za pridržavanje mjera odgovoran je organizator događaja, u ovom slučaju Tomislav, a u kontrolu dolaze državni inspektori koji predaju izvješće Nacionalnom stožeru koji onda provodi daljnju proceduru. Organizator tako može dobiti između 20 i 70 tisuća kuna kazne. Iako je <strong>Tomislav</strong> fizička osoba, čim je stavio svoj potpis na prijavu okupljanja, postao je odgovorna osoba pred zakonom. </p><p> - To je stvar na koju mi kao organizatori ne možemo nikako utjecati. Mi smo mogli jedino ići među te ljude i tjerati ih da nose maske, ali s obzirom kakva je tematika prosvjeda i o čemu se radi, pitanje je koliko bi to urodilo plodom i pretpostavljam da bih ja tu prije dobio šamar nego išta drugo - žali se i ponavlja da je policija znala koliki će biti okvirni broj prosvjednika. </p><p><strong>Jesu li odluke Nacionalnog stožera zakonski obvezujuće?</strong></p><p>Policija nema pravo korigirati Ustavno pravo prema svom nahođenju, tako da u slučaju prosvjeda ne može ograničiti broj ljudi koji će doći, a kako su nam rekli to im nije glavni problem. Problem je što se u Zagrebu, na otvorenim mjestima na kojima se distanca ne može držati, maska mora nositi. I tu su organizatori prekršili mjeru. Kako bismo provjerili postoji li zaista osnova po kojoj organizator može biti kažnjen, uhvatili smo se Zakona o sustavu civilne zaštite. Članak 22. govori da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a ugrožavaju zdravlje građana, Stožer je taj koji donosi odluke i upute, prema tome kršenje tih odluka ili uputa je kršenje zakona što se u ovom slučaju financijski kažnjava. No Tomislav nije spreman prihvatiti tu odgovornost.</p><p> - Poslao sam poruku Stožeru. Oni su samo poslali taj odgovor: 'Ovdje je taj zadnji pravilnik. Apeliramo da ga se držite.' Mi od početka surađujemo sa svima, i ovo mi je šok. Da smo dobili odbijenicu, ne bih išao u organizaciju - objašnjava. Prepričao nam je i susret s državnim inspektorom:</p><p>- Povukao me na stranu i rekao ništa, da će napisati da je bilo sto ljudi, da se nitko nije držao mjera i da on to mora napraviti. Ja sam ga pitao je li to za kaznu, on mi je odgovorio da je to samo izvješće. </p><p>Obratili smo se i Državnom inspektoratu iz kojega su nam rekli da oni nisu nadležni za donošenje kazni, nego samo za pisanje izvještaja koji se onda predaju Stožeru. </p><p> - Sve tri strane su znale i mogli su zabraniti prosvjed ako ih je to smetalo - govori Tomislav i dodaje da bi bilo jednostavnije da je išao ilegalno jer se ne bi znalo tko je organizator pa ne bi ni dobio kaznu, kao što je to bio slučaj s Torcidom, koja nije imala službenog organizatora, niti je prijavila prosvjed, pa se još utvrđuje tko je odgovorna osoba. </p><p><strong>Ograđivanje od poruka</strong></p><p> - Ja ću svakako iskoristiti svoje neko pravo na žalbu - zaključuje Tomislav. Kroz suhi kašalj se htio ograditi i od poruka koje su izrečene na prosvjedu kojeg je on organizirao i tu je postalo zanimljivo.</p><p> - Još samo da se ogradim kao organizator, ona pjesma o 5G i čipiranju...Jako mi je žao što je otišlo u tom smjeru jer se prosvjed nije radio o tome. </p><p><strong>A niste to očekivali?</strong></p><p>- Pa toga sam se bojao. Stavili smo čak status u grupu da molimo da se ne ulazi u 5G čipiranje jer to je nešto što će druga strana jedva dočekati. </p><p><strong>Mislite li da Vam je to naštetilo?</strong></p><p> - Mislim da nam je to užasno naštetilo. To je nešto što je bacilo cijeli naš rad u potpuno drugo svjetlo, to je nešto što je nepotrebno. To su radila četvorica muškaraca koji su jedva dočekali novinare. Ne znam što bih rekao. Prosvjed je da tražimo ukidanje Stožera, ne znam kakve veze s time ima 5G ili čipiranje.</p><p><strong>Mislite li da Vam je ovaj prosvjed donio išta dobro?</strong></p><p> - Što se tiče naše inicijative, donio nam je da smo rekli svoj glas. Dio poruka koje su rekli govornici je bio onakav kako sam i tražio od njih, dakle da se oplete po Stožeru i Vladi, to je ono što sam ja htio od njih. Dio govornika je nažalost malo izmijenio svoje govore, nije bilo onako kako smo se dogovorili, ali nema veze. Mislim da sam na neki način ja odgovoran jer sam odabrao taj model da se da glas običnim građanima i tu je onda teško kontrolirati ljude, to nisu profesionalni govornici. Neki učinak je postignut, ako zanemarimo sav ovaj cirkus zbog kojeg smo bačeni u teorije zavjere. Mi cijelo vrijeme poručujemo da se ne borimo protiv korone, ja sam to i rekao 10 puta, ali nažalost to se i dalje naziva 'anti-korona' prosvjed. To je isključivo politički prosvjed, protiv mjera, ali ne protiv svih. Već sam rekao da mi moramo štititi neke stare ljude i mjere moraju postojati radi njih. Mi samo tražimo labaviji režim. </p><p><strong>Imate li onda nekakvu alternativu, s obzirom na to da te lakše mjere očito nisu polučile rezultata?</strong></p><p> - Ja se slažem, blaže mjere ne donose ništa, ali nisu ni ove strože donijele nikakav rezultat. To je ono što pokušavamo i reći. Dakle mi imamo dva radikalna pristupa, jedan je ovaj kineski model koji bi realno jedini dobio neke rezultate. Ono što su radili u Kini, zato su oni i uspjeli. Oni su ograničili sva ljudska prava, ljude doslovno nagurali u kuće, doslovno je vojska išla s oružjem i pazila da netko ne proviri glavom van. I tako tri mjeseca i uništili su virus, sad je pitanje koliko oni kriju brojke, ali dobro, nećemo sad u to ulaziti. Drugi model je ovo što imamo u Japanu i Švedskoj, ali ni tu nemamo rezultate. Švedska je doživjela doslovno masakr, ali činjenica je da imamo i Britaniju i Belgiju sa strožim mjerama koje imaju 60 % gore brojke od Šveđana. Želim reći da su sve te mjere između. Hrvatska se treba kao i sve zemlje odlučiti za jedan od modela, ili ćemo ići potpuno labavo ili ćemo ići radikalno kao u Kini. Sve ovo između gledamo već mjesecima, niti je ubilo virus, niti ga je olabavilo. </p><p><strong>Kako se po Vama može ubiti virus?</strong></p><p>Virus se ne može ubiti jednostavno, mi moramo čekati dok ne dođe za njega neko konkretnije rješenje. E sad, je li to cjepivo ili da doživi neki svoj vrhunac pa se neće više širiti, neki postotak zaraze, ne znam koliko kažu, 30, 50 ili 70%. Poanta je svih tih mjera, koje god da se usvoje, da mjere treba usmjeriti isključivo prema starijima. Ne čak ni starima, nego ovima koji su ugroženi. </p><p><strong>Dakle onda bismo morali staviti u karantenu samo starije i ugrožene, nije li i to kršenje prava?</strong></p><p>Stvar je u tome da koji god model da izaberemo, uvijek kršimo prava. To je veliki problem. S ovakvim strogim modelom u trećem mjesecu smo uzeli ljudima radna mjesta. Tako da nije rješenje da štitimo jedna prava, a uzmemo tri - četiri druga. Treba naći model koji će biti što labaviji, ali biti usmjeren isključivo prema starijim osobama. Kažem, zato u Stožeru trebaju biti psiholozi, ekonomisti, nije rješenje da epidemiolog donosi mjere kad to utječe na sve druge aspekte. </p><p>Odluka o kazni još nije stigla na <strong>Tomislavovu</strong> adresu, za sad je dobio samo obavijest o podnošenju optužnog prijedloga za kojeg on smatra da se poziva na remećenje javnog reda i mira, a ne na kršenje odluka Nacionalnog stožera. </p>