NAPAD NA AUTOBUSNOM KOLODVORU

Strašni detalji napada stranca na zagrebačku policajku: Primio me za kosu i udarao me u zid!

Strašni detalji napada stranca na zagrebačku policajku: Primio me za kosu i udarao me u zid!
Autobusni kolodvor Zagreb

Od udarca sam udarila stražnjim dijelom glave o zid, gdje me sa svoje obje ruke uzeo za prednji dio glave. Zahvatio mi je i kosu te mojom glavom više puta udario o zid, ispričala je policajka napadnuta ovog ljeta

Marokanac Hamza O. (32) više od tri mjeseca je u remetinečkom pritvoru, nakon što je krajem lipnja na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu brutalno napao policajku koja je tada bila sama u službi. Zagrebačko tužiteljstvo podiglo je protiv njega optužnicu zbog prisile prema službenoj osobi, za što mu prijeti do pet godina zatvora, piše Jutarnji list. Rekao je da ima pet razreda osnovne škole u Maroku, u Hrvatskoj ima stalni boravak, ali bez važećih dokumenata, a za njim je raspisana inozemna tjeralica. Nakon uhićenja odbio je surađivati s policijom i tužiteljstvom.

OPORAVLJA SE Policajka koju je napao stranac još je u šoku: Marokanac ju je udario šakom i vukao po podu
Policajka koju je napao stranac još je u šoku: Marokanac ju je udario šakom i vukao po podu

Napad u službenoj prostoriji

Policajka je ispričala kako je 29. lipnja oko 18.15 sati primijetila muškarca tamnije puti i neobrijane brade u maskirnim hlačama i crnim tenisicama. Sama je obavljala službu na kolodvoru i opservirala prostor na kojem imaju i svoj ured u koji dovode ljude na postupanje.

- Prišla sam mu i upitala ima li dokumente. Pokazao mi je poderan papir i rekao da boravi u hotelu Porin u Dugavama. Zamolila sam ga da pođe sa mnom do službene prostorije, na što je mirno pristao - navodi se da je ispričala o događaju, a u prostoriji mu je dala papir da napiše osobne podatke.

- Nakon što je napisao svoje ime i prezime te datum rođenja, naglo se okrenuo prema meni te me najvjerojatnije desnom šakom udario u glavu. Od udarca sam udarila stražnjim dijelom glave o zid, gdje me sa svoje obje ruke uzeo za prednji dio glave. Zahvatio mi je i kosu te mojom glavom više puta udario o zid - navodi se dalje.

POLICIJA PRIVELA MAROKANCA Sindikat policije: 'Napadač na policajku u Hrvatskoj nema što tražiti. Protjeran je iz Njemačke'
Sindikat policije: 'Napadač na policajku u Hrvatskoj nema što tražiti. Protjeran je iz Njemačke'

Pokušala je dohvatiti službenu vezu, no "istrgnuo ju je i bacio na pod". Nastavlja kako je vikala i dozivala u pomoć, ali je prostorija blizu toaleta i tu je manji protok ljudi. Pokušavala je doći i do lisica iza leđa, ali ju je opet gurnuo o zid.

Uspjela ga je udariti nogom i kratko se osloboditi, no napadač ju je ponovno oborio, vičući: „You are not police, you are mafia.“ (Ti nisi policija, ti si mafija), priča policajka. U jednom trenu je uspjela doći do veze i dojaviti za napad, a muškarac je pobjegao, da bi se za koji trenutak vratio i opet počeo vući policajku. 

- U jednom trenutku došla je čistačica koja je to vidjela i počela vrištati. On me pustio nakon toga te pobjegao, a ubrzo su stigli kolege iz postaje, pa hitna pomoć s kojom sam otišla na pregled- ispričala je.

