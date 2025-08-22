'Marširat ćemo za Gazu i nositi slike ubijenih kolega, želimo da Vlada prestane biti neutralna'

U suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom priprema se prosvjed solidarnosti s ljudima u Gazi. U četvrtak 28. kolovoza u 16 sati ispred Novinarskog doma krenut će povorka do Zrinjevca, u znak potpore narodu Gaze. Naime, u petak je UN prvi put u povijesti službeno proglasio glad u Gazi. U HND-u kažu kako je to podsjetnik da užas koji se događa ondje ne smijemo promatrati šutke.

Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS

- Naša je ideja da i od naše vlade zatražimo da prestane glumiti neutralnost i da jasno reagira. U povorci do Zrinjevca nosit ćemo crteže ubijenih kolegica i kolega novinara. Riječ je o crtežima iz naše kampanje i izložbe "Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas" - poručio je HND.