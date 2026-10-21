Marta Kos otkrila što Crna Gora mora riješiti za ulazak u EU

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je u srijedu da bilateralna pitanja između Crne Gore i Hrvatske nisu dio pregovaračkog procesa s Europskom unijom, ali da se moraju riješiti jer je za daljnji napredak Crne Gore potrebna suglasnost svih 27 država članica EU-a. Kos je u intervjuu za Radio Crne Gore rekla da tijekom pregovaračkog procesa ta država mora razlikovati tehnički dio pregovora od političke potpore država članica Europske unije, istaknuvši da je Podgorica dosad učinila gotovo sve što je potrebno, ali da je za nastavak europskog puta nužno zeleno svjetlo svih članica.

„Na toj razini učinili ste gotovo sve, nedostaje nam još malo. Ali, ako želimo ići dalje u ovom procesu u Bruxellesu, treba nam zeleno svjetlo svih 27 članica. Hrvatska ima svoje interese i Hrvatska o tome otvoreno govori. Baš me raduje što je posljednjih dana Crna Gora poduzela korake i što postoji dijalog između Hrvatske i Crne Gore. Mislim da ste na dobrom putu da se riješe i ova bilateralna pitanja. Ova bilateralna pitanja nisu dio pregovaračkog procesa, ali zbog svega što sam objasnila, moraju se riješiti“, poručila je Kos.

Ona smatra da je potpisivanje pristupnog ugovora do ljeta 2027. realno te da Bruxelles podržava viziju da Crna Gora postane 28. članica EU-a 2028. godine.

U tom kontekstu spomenula je nedavne izmjene crnogorskog Ustava u dijelu koji se odnosi na provjeru integriteta kandidata za članove vlade, čime je, kako je kazala, napravljen još jedan važan korak prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji.

„Skupština Crne Gore približila je vašu zemlju još jedan korak cilju, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. To je zaista sjajan rezultat. Taj rezultat govori o tome da i vaši zastupnici znaju zašto je sada zaista važno da, ako kažem sportskim jezikom, budete u finalu jedne od najvažnijih utakmica koje će Crna Gora igrati u svojoj povijesti“, kazala je Kos.

Na pitanje o predsjedniku crnogorskog parlamenta Andriji Mandiću, čija smjena nije dobila potporu zastupnika, kao i o kritikama oporbe zbog njegova izražavanja sućuti obitelji osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Kos je poručila da o vodstvu parlamenta može odlučivati isključivo Skupština.

„Samo Skupština može odlučivati o vodstvu, nitko drugi. U Europskoj uniji zaista nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca. Važno je, i to smo istaknule i naša predsjednica Ursula von der Leyen i ja osobno, da su pomirenje i poštovanje prema žrtvama nešto što za nas u Europi zaista mnogo znači“, kazala je Kos te upozorila na odgovornost političkih čelnika da svojim djelovanjem pridonose pomirenju i poštovanju europskih vrijednosti.

Sastanak Berlinskog procesa u srijedu i četvrtak u Budvi

Marta Kos u Crnoj Gori sudjeluje na sastanku Berlinskog procesa koji se održava u srijedu i četvrtak u Budvi, uz nazočnost njemačkog kancelara Friedricha Merza. Sudjelovanje su potvrdili hrvatski premijer Andrej Plenković, austrijski kancelar Christian Stocker, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani te čelnici svih šest država zapadnog Balkana. Crna Gora ove godine predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine radi jačanja regionalne suradnje i približavanja zapadnog Balkana Europskoj uniji,

Europska povjerenica ocijenila je da se Crna Gora nalazi u središtu pozornosti europskih čelnika i da njezini rezultati sve više privlače zanimanje država članica. Smatra da će samit Berlinskog procesa, nakon samita zapadnog Balkana u Tivtu, dodatno pridonijeti međunarodnoj vidljivosti Crne Gore i njezinoj europskoj perspektivi.

„Europski čelnici zaista vide koliko je Crna Gora postigla i Europa jasno vidi tko će biti naša sljedeća članica. U lipnju je na samitu u Tivtu francuski predsjednik Emmanuel Macron prvi put bio ovdje, a danas dolazi njemački kancelar. Mislim da je svaki od njih oduševljen kada dolazi ovamo“, navela je Kos.

Dodala je da će, osim regionalne suradnje, jedna od važnih tema Berlinskog procesa biti i način na koji Europska unija može pomoći Crnoj Gori da završi pregovore i postane punopravna članica.

„Razgovarat ćemo o tome kako pomoći Crnoj Gori da završi pregovore i postane članica. Razgovarat ćemo i o tome kako bi članstvo Crne Gore u EU-u moglo motivirati sve ostale države u regiji da krenu istim putem. Mislim da bi to bila dobra poruka i za sve one sile u Europi koje razumiju da je proširenje danas geopolitički veoma važno“, istaknula je Kos.

Crna Gora najnaprednija je država kandidatkinja u procesu pristupanja Europskoj uniji, a 12. listopada privremeno je zatvorila još tri pregovaračka poglavlja, čime je broj zatvorenih poglavlja povećan na 21 od ukupno 33. Podgorica planira završiti pristupne pregovore do kraja 2026. godine, a cilj crnogorskih vlasti je da zemlja 2028. postane 28. članica Europske unije.

Odnose Crne Gore i Hrvatske opterećuje više otvorenih pitanja, među kojima su vlasništvo nad školskim brodom „Jadran“, razgraničenje na Prevlaci, povrat imovine oduzete Hrvatima, obeštećenje bivših zatočenika logora Morinj i rasvjetljavanje sudbine nestalih tijekom rata u Hrvatskoj. Crnogorska vlada u ponedjeljak je donijela odluke o promjeni imena bazena „Zoran Džimi Gopčević“ u Kotoru i naknadnom odobravanju spomen-ploče u Morinju, čime je napravljen korak prema rješavanju dvaju hrvatskih zahtjeva. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je te odluke, istaknuvši da se razgovori o preostalim otvorenim pitanjima nastavljaju.