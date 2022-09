Martina Bienenfeld: 'Odgovorni i zeleni turizam može pomoći gospodarstvu nakon pandemije'

Nije tajna da glavni grad Lijepe Naše odiše mnogim zelenim površinama, prekrasnim parkovima i mnogobrojnim događanjima bez obzira na to koje godišnje doba bilo pred nama. Osim što je u zimskom i ljetnom periodu Zagreb omiljena destinacija mnogih turista i domaćih posjetitelja, jesen, koja je pred vratima, također nudi mnoštvo zanimljivog sadržaja. No ono na što se u Zagrebu posljednjih godina stavlja poseban naglasak je održivi slow turizam. To nam je potvrdila i direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld, koja nam je otkrila što se sve sprema na jesen u Zagrebu, ali i koje su njoj osobno najdraže zagrebačke lokacije za predah od užurbane svakodnevice.

Zeleni Zagreb grad

Turistička zajednica grada Zagreba već je krajem 2019. kroz promociju Zagreba kao turističke destinacije poseban naglasak stavila na zeleno i održivo te, priča nam Bienenfeld, nastavlja pratiti trendove koje je počela Europska komisija u okviru Europskog zelenog plana. Osim toga, Bienenfeld smatra da se upravo odgovornim i zelenim turizmom može pomoći gospodarstvu nakon pandemije.

- Zagreb, kao istinska cjelogodišnja destinacija u Hrvatskoj, nema problema s masovnim turizmom kao što to možda imaju neka naša druga odredišta na moru jer ima razvijen, održiv, ravnopravan i odgovoran turistički sektor. Ako destinacija dobro upravlja turizmom, možemo postići i jedan od ciljeva održivog turizma, a to je briga o prirodi i ekosustavu. U tom smislu, Turistička zajednica grada Zagreb razvija i podupire mnogobrojne projekte koji svoje djelovanje temelje na podizanju svijesti o Zagrebu kao o ekološki osviještenoj i poželjnoj životnoj sredini, a time i turističkoj destinaciji – rekla nam je Bienenfeld.

A jedan od zelenih projekata koje je TZGZ pokrenuo još tijekom ljetnih mjeseci je kampanja Green BUZZG, koja je posvećena isključivo zelenom i održivom segmentu turističke ponude.

- Kroz Green BUZZG komuniciramo Zagreb koji obiluje zelenim površinama te, usprkos urbanom i ubrzanom načinu života, nudi svojevrsni detoks u mnogobrojnim parkovima, šumama, jezerima, rijeci Savi te, plućima našega grada – Medvednici. Naime, Zagreb pruža bezbroj mogućnosti za sve koji vole prirodu, aktivan odmor i aktivnosti na otvorenom – ističe Bienenfeld i dodaje kako je dokaz tome i visoko drugo mjesto koje je, prema istraživanju Europske agencije za okoliš, Zagreb zauzeo po ukupnoj zelenoj infrastrukturi, zelenim urbanim područjima i drveću u konkurenciji 37 glavnih gradova.

- Na nama je da iskoristimo to bogatstvo na najbolji mogući način tako da osiguramo minimalan utjecaj turizma na okoliš, ali i neinvazivno doprinosimo našem ekosustavu, uključujući naše sugrađane. Kampanju Green BUZZG planiramo provoditi tijekom cijele godine na emitivnim tržištima – otkriva naša sugovornica.

Nevjerojatan spoj mistike i prirode

Kampanja Green BUZZG inače je usmjerena prema "slow travel" trendu u industriji putovanja, čiji je glavni cilj doživljaj destinacije kroz lokalne priče, interakciju s prirodom, održiv te opušten način putovanja. Direktorica TZGZ-a zato poziva sve posjetitelje i sugrađane na istraživanje glavnoga grada, jer neotkrivenih mjesta, kaže Bienenfeld, u Zagrebu ne nedostaje.

- Na taj će način najbolje upoznati destinaciju, običaje, kulturu i ljude. A ugođaj grada i način na koji Zagreb živi nitko neće prenijeti bolje od naših sugrađana. Tako razvijamo i odgovorni turizam, čija je glavna odrednica 'stvaranje boljih mjesta za život ljudi kao i boljih mjesta za posjet', ali i kulturno osjetljivi turizam, koji stvara poštovanje između posjetitelja i domaćina te gradi lokalni ponos i samopouzdanje – ističe Bienenfeld.

A na pitanje u kojim se ona zagrebačkim parkovima i šumama rado odmara Bienenfeld priznaje da su joj nedavna vožnja Žičarom Sljeme i boravak na zagrebačkom najvišem vrhu pružili potpuni odmak od užurbanog i stresnog životnog tempa.

- Tu je i Medvednica, koja je rijedak primjer u svijetu da park prirode gotovo ulazi u glavni grad i nevjerojatan je spoj prirode i mistike te idealno mjesto za relaksaciju i provođenje kvalitetnog vremena u prirodi – istaknula je.

'Nadam se što većem odazivu na Ekotlon'

Turistička zajednica grada Zagreba na čelu s Martinom Bienenfeld ove je godine podržala i Ekotlon 24sata - plogging utrku na Bundeku koja ima za cilj osvijestiti građane o važnosti vlastitog zdravlja i čistog okoliša. A evo što je svim trkačima poručila naša sugovornica:

- Naravno, važno je sudjelovati jer su čist okoliš i zdravlje međusobno neraskidivo povezani. Boravak na otvorenom, u zelenilu i prirodi s fokusom na zdravlje, sport, ekologiju, održivost i brigu o prirodi nešto su najbolje što čovjek može učiniti za sebe, ali i za svoj kvart, grad te društvo općenito. Zagreb je, kao prvi grad u Hrvatskoj u kojem se organizira Ekotlon, još jedom pokazao da ide u korak s vremenom i prati svjetske trendove te se nadam da će što više naših sugrađana sudjelovati u utrci – poručuje Bienenfeld.

Budući da je prošlogodišnji Ekotlon naišao na simpatije mnogih trkača u Zagrebu, ove godine možete ploggati i u Splitu. Za ovakve održive i zelene projekte, smatra Bienenfeld, nužno je uključenje lokalne vlasti i znanstvene zajednice.

- Bez njihova uključenja ne možemo govoriti o održivosti, no isto tako održivi turizam ne ovisi samo o pojedinoj destinaciji i lokalnoj vlasti nego i o svima nama pojedincima koji bi se trebali ponašati osviješteno i putovati na održiv način. U tom smislu je sjajno da se Ekotlon proširio i na dodatnu lokaciju jer se kroz utrku progovara o ovoj važnoj temi te se nadam da će se u idućim godinama održati na još više lokacija – zaključuje Bienenfeld i poziva sve Zagrepčane i Splićane da se ove subote pridruže Ekotlonu.

Pridružite nam se 10. rujna na Bundeku u Zagrebu, Marjanu u Splitu ili ploggajte gdje god se nalazili i budite s nama u najvećoj plogging utrci u Hrvatskoj!

Prijaviti se možete još danas na www.ekotlon.24sata.hr, a podsjećamo da će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti doniran u humanitarne svrhe. Sve informacije pratite na EKOTLON - službenoj stranici utrke ili putem društvenih mreža.

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZdrava, a suorganizatori DŠR Aktivan život, Triatlon klub Split i Maraton klub Marjan. Ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HEP, TZ Splitsko-dalmatinske županije, JANAF, Decathlon, Stega tisak, Hyundai Hrvatska, DRACO i ZAMP.

