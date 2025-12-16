Obavijesti

News

Komentari 6
ČUVA GA POLICIJA

VIDEO Terorist (24) koji je s ocem pobio 15 ljudi na plaži u Australiji probudio se iz kome!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Terorist (24) koji je s ocem pobio 15 ljudi na plaži u Australiji probudio se iz kome!
5
Foto: Profimedia

Naveed Akram ranije je bio u fokusu australske obavještajne agencije ASIO, još 2019. godine, nakon što je policija spriječila planirani napad Islamske države

Naveed Akram (24) i njegov otac 50-godišnji Sajid Akram pucali su u nedjelju u okupljene na proslavi židovskog blagdana na plaži Bondi u Sydneyju. Poginulo je 16 ljudi od kojih i napadač Sajid kojeg je upucala policija. Njegovog sina su svladali hrabri građani i policija. Tom je prilikom teško ozlijeđen i nalazio se u bolnici u komi.

Mediji sada javljaju da se Naveed probudio iz kome. On i njegov otac ranili su više od 40 ljudi. Premijer je najavio strože zakone o oružju, a Islamska zajednica Australije osudila je zločin. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina. 

Pokretanje videa...

Teroristički napad u Sydneyju 05:36
Teroristički napad u Sydneyju | Video: 24sata/Reuters


- Čini se da je ovaj napad bio motiviran ideologijom Islamske države - rekao je premijer Australije Anthony Albanese. Albanese je nastavio: "Ta ideologija mržnje prisutna je više od desetljeća i u ovom slučaju dovela je do spremnosti na masovno ubojstvo."

Također je napad opisao kao "metodičan, proračunat i hladnokrvan" te rekao da sve informacije prikupljene tijekom istrage dosad upućuju na to da su dvojica napadača djelovala samostalno.

Prema informacijama australskog javnog servisa ABC, istražitelji iz Zajedničkog protuterorističkog tima vjeruju da su napadači prisegnuli na vjernost ISIS-u, a u njihovom automobilu pronađene su dvije zastave te terorističke organizacije.

UŽAS NA BONDI BEACHU Australci tvrde: Otac i sin bili motivirani Islamskom državom, prije napada išli na Filipine
Australci tvrde: Otac i sin bili motivirani Islamskom državom, prije napada išli na Filipine

Naveed Akram ranije je bio u fokusu australske obavještajne agencije ASIO, još 2019. godine, nakon što je policija spriječila planirani napad Islamske države. Prema riječima visokog dužnosnika JCTT-a, bio je blisko povezan s Isaacom El Matarijem, koji je 2021. osuđen na sedam godina zatvora zbog terorističkih kaznenih djela i koji se proglasio zapovjednikom Islamske države za Australiju.

Islamska država, koja je nekoć djelovala iz Iraka i Sirije, odgovorna je za neke od najsmrtonosnijih terorističkih napada posljednjih godina, uključujući napade u Parizu 2015. te napad na koncertnu dvoranu Crocus u Rusiji 2024. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025