VIDEO Terorist (24) koji je s ocem pobio 15 ljudi na plaži u Australiji probudio se iz kome!

Naveed Akram (24) i njegov otac 50-godišnji Sajid Akram pucali su u nedjelju u okupljene na proslavi židovskog blagdana na plaži Bondi u Sydneyju. Poginulo je 16 ljudi od kojih i napadač Sajid kojeg je upucala policija. Njegovog sina su svladali hrabri građani i policija. Tom je prilikom teško ozlijeđen i nalazio se u bolnici u komi.

Mediji sada javljaju da se Naveed probudio iz kome. On i njegov otac ranili su više od 40 ljudi. Premijer je najavio strože zakone o oružju, a Islamska zajednica Australije osudila je zločin. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina.

- Čini se da je ovaj napad bio motiviran ideologijom Islamske države - rekao je premijer Australije Anthony Albanese. Albanese je nastavio: "Ta ideologija mržnje prisutna je više od desetljeća i u ovom slučaju dovela je do spremnosti na masovno ubojstvo."

Također je napad opisao kao "metodičan, proračunat i hladnokrvan" te rekao da sve informacije prikupljene tijekom istrage dosad upućuju na to da su dvojica napadača djelovala samostalno.

Prema informacijama australskog javnog servisa ABC, istražitelji iz Zajedničkog protuterorističkog tima vjeruju da su napadači prisegnuli na vjernost ISIS-u, a u njihovom automobilu pronađene su dvije zastave te terorističke organizacije.

Naveed Akram ranije je bio u fokusu australske obavještajne agencije ASIO, još 2019. godine, nakon što je policija spriječila planirani napad Islamske države. Prema riječima visokog dužnosnika JCTT-a, bio je blisko povezan s Isaacom El Matarijem, koji je 2021. osuđen na sedam godina zatvora zbog terorističkih kaznenih djela i koji se proglasio zapovjednikom Islamske države za Australiju.

Islamska država, koja je nekoć djelovala iz Iraka i Sirije, odgovorna je za neke od najsmrtonosnijih terorističkih napada posljednjih godina, uključujući napade u Parizu 2015. te napad na koncertnu dvoranu Crocus u Rusiji 2024. godine.