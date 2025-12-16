Australci tvrde: Otac i sin bili motivirani Islamskom državom, prije napada išli na Filipine

Australija je i dalje u šoku nakon stravičnog terorističkog napada na plaži Bondi u Sydneyu, gdje je ubijeno najmanje 15 ljudi, a deseci su ranjeni. Napad su izveli otac i sin, Sajid (50) i Naveed Akram (24), a vlasti su potvrdile da je motiviran ideologijom Islamske države. Meta su bili članovi židovske zajednice koji su slavili Hanuku.

'Ovo je barbarski napad na židovske Australce'

Masakr se dogodio u nedjelju tijekom proslave Hanuke, židovskog blagdana svjetlosti. Otac i sin otvorili su vatru na stotine okupljenih u smrtonosnom pohodu koji je trajao desetak minuta, sijući paniku i smrt na jednoj od najpoznatijih svjetskih plaža. Policija je ubila starijeg napadača, Sajida Akrama, na mjestu događaja, dok je njegov sin Naveed teško ranjen i nalazi se u bolnici u kritičnom stanju.

​- Ovo je bio barbarski napad na židovske Australce. Rane indicije upućuju na teroristički napad inspiriran Islamskom državom - rekla je povjerenica Australske federalne policije Krissy Barrett, naglasivši da se radi o "djelima onih koji su se svrstali uz terorističku organizaciju, a ne uz religiju".

Australski premijer Anthony Albanese potvrdio je motivaciju napadača.

​- Bili su motivirani ideologijom Islamske države, ideologijom mržnje koja je u ovom slučaju dovela do spremnosti na masovno ubojstvo - izjavio je Albanese.

Mjesec dana prije masakra putovali na Filipine

Foto: Hollie Adams

Istraga je otkrila zabrinjavajuće detalje o kretanju napadača uoči napada. Policija je potvrdila da su Sajid i Naveed Akram u studenom 2025. putovali na Filipine. Kao krajnje odredište naveli su grad Davao na južnom otoku Mindanao, području koje je poznato kao žarište islamističkih pobunjeničkih skupina povezanih s ISIS-om.

Vlasti Filipina i Australije sada intenzivno istražuju svrhu tog putovanja i s kime su se napadači sastajali, pokušavajući utvrditi jesu li tamo prošli obuku ili dobili upute za napad.

U autu pronašli bombe i ručno rađene zastave ISIS-a

Dokaz koji najjasnije potvrđuje njihovu ideologiju pronađen je u vozilu registriranom na mlađeg napadača, Naveeda. Policija je u automobilu otkrila dvije ručno izrađene zastave koje se povezuju s terorističkom organizacijom ISIS, kao i nekoliko improviziranih eksplozivnih naprava (IED). Ovaj pronalazak potvrdio je sumnje da je napad bio pomno planiran i inspiriran džihadističkom ideologijom.

Mlađi napadač, Naveed, bio je poznat australskoj obavještajnoj agenciji. Još 2019. godine bio je pod šestomjesečnom istragom zbog povezanosti s drugima, no tada je procijenjeno da "nema naznaka trajne prijetnje ili prijetnje da će se upustiti u nasilje".

Otac je legalno posjedovao šest komada oružja

Javnost u Australiji posebno je šokirala činjenica da je stariji napadač, Sajid Akram, legalno posjedovao oružje. Imao je dozvolu za oružje i u svom vlasništvu šest registriranih pušaka. Zbog toga je australska vlada najavila hitno preispitivanje i moguće pooštravanje već sada strogih zakona o oružju.

Razmatra se ograničavanje broja komada oružja koje pojedinac može posjedovati, kao i pooštravanje uvjeta za dobivanje dozvole.

Među 15 žrtava napada su osobe različite dobi, od 10-godišnje djevojčice Matilde Britvan do 87-godišnjaka koji je preživio Holokaust, kao i dva rabina. Cijeli svijet odao je počast heroju napada, 43-godišnjem sirijskom imigrantu Ahmedu al-Ahmedu. On je goloruk razoružao jednog od napadača, pri čemu je i sam upucan. Njegovu hrabrost pohvalio je i američki predsjednik Donald Trump, nazvavši ga "vrlo hrabrom osobom koja je spasila mnogo života". Ahmed se oporavlja u bolnici, a za njega je prikupljeno više od milijun eura donacija.