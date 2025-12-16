Obavijesti

UŽAS NA BONDI BEACHU

Australci tvrde: Otac i sin bili motivirani Islamskom državom, prije napada išli na Filipine

Piše Ivan Hruškovec,
Australci tvrde: Otac i sin bili motivirani Islamskom državom, prije napada išli na Filipine
Foto: Jeremy Piper

Otac i sin otvorili su vatru na stotine okupljenih u smrtonosnom pohodu koji je trajao desetak minuta, sijući paniku i smrt na jednoj od najpoznatijih svjetskih plaža

Australija je i dalje u šoku nakon stravičnog terorističkog napada na plaži Bondi u Sydneyu, gdje je ubijeno najmanje 15 ljudi, a deseci su ranjeni. Napad su izveli otac i sin, Sajid (50) i Naveed Akram (24), a vlasti su potvrdile da je motiviran ideologijom Islamske države. Meta su bili članovi židovske zajednice koji su slavili Hanuku.

'Ovo je barbarski napad na židovske Australce'

People pay respects at Bondi Pavilion to victims of a shooting during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney People pay respects at Bondi Pavilion to victims of a shooting during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney People pay respects at Bondi Pavilion to victims of a shooting during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney
Foto: Hollie Adams
Masakr se dogodio u nedjelju tijekom proslave Hanuke, židovskog blagdana svjetlosti. Otac i sin otvorili su vatru na stotine okupljenih u smrtonosnom pohodu koji je trajao desetak minuta, sijući paniku i smrt na jednoj od najpoznatijih svjetskih plaža. Policija je ubila starijeg napadača, Sajida Akrama, na mjestu događaja, dok je njegov sin Naveed teško ranjen i nalazi se u bolnici u kritičnom stanju.

​- Ovo je bio barbarski napad na židovske Australce. Rane indicije upućuju na teroristički napad inspiriran Islamskom državom - rekla je povjerenica Australske federalne policije Krissy Barrett, naglasivši da se radi o "djelima onih koji su se svrstali uz terorističku organizaciju, a ne uz religiju".

Australski premijer Anthony Albanese potvrdio je motivaciju napadača.

​- Bili su motivirani ideologijom Islamske države, ideologijom mržnje koja je u ovom slučaju dovela do spremnosti na masovno ubojstvo - izjavio je Albanese.

Mjesec dana prije masakra putovali na Filipine

People donate blood, following a deadly shooting incident during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney
Foto: Hollie Adams

Istraga je otkrila zabrinjavajuće detalje o kretanju napadača uoči napada. Policija je potvrdila da su Sajid i Naveed Akram u studenom 2025. putovali na Filipine. Kao krajnje odredište naveli su grad Davao na južnom otoku Mindanao, području koje je poznato kao žarište islamističkih pobunjeničkih skupina povezanih s ISIS-om.

Vlasti Filipina i Australije sada intenzivno istražuju svrhu tog putovanja i s kime su se napadači sastajali, pokušavajući utvrditi jesu li tamo prošli obuku ili dobili upute za napad.

U autu pronašli bombe i ručno rađene zastave ISIS-a

Dokaz koji najjasnije potvrđuje njihovu ideologiju pronađen je u vozilu registriranom na mlađeg napadača, Naveeda. Policija je u automobilu otkrila dvije ručno izrađene zastave koje se povezuju s terorističkom organizacijom ISIS, kao i nekoliko improviziranih eksplozivnih naprava (IED). Ovaj pronalazak potvrdio je sumnje da je napad bio pomno planiran i inspiriran džihadističkom ideologijom.

Mlađi napadač, Naveed, bio je poznat australskoj obavještajnoj agenciji. Još 2019. godine bio je pod šestomjesečnom istragom zbog povezanosti s drugima, no tada je procijenjeno da "nema naznaka trajne prijetnje ili prijetnje da će se upustiti u nasilje".

Otac je legalno posjedovao šest komada oružja

Javnost u Australiji posebno je šokirala činjenica da je stariji napadač, Sajid Akram, legalno posjedovao oružje. Imao je dozvolu za oružje i u svom vlasništvu šest registriranih pušaka. Zbog toga je australska vlada najavila hitno preispitivanje i moguće pooštravanje već sada strogih zakona o oružju.

Razmatra se ograničavanje broja komada oružja koje pojedinac može posjedovati, kao i pooštravanje uvjeta za dobivanje dozvole.

Među 15 žrtava napada su osobe različite dobi, od 10-godišnje djevojčice Matilde Britvan do 87-godišnjaka koji je preživio Holokaust, kao i dva rabina. Cijeli svijet odao je počast heroju napada, 43-godišnjem sirijskom imigrantu Ahmedu al-Ahmedu. On je goloruk razoružao jednog od napadača, pri čemu je i sam upucan. Njegovu hrabrost pohvalio je i američki predsjednik Donald Trump, nazvavši ga "vrlo hrabrom osobom koja je spasila mnogo života". Ahmed se oporavlja u bolnici, a za njega je prikupljeno više od milijun eura donacija.

