
Masakr u Australiji: Svjedoci opisali detalje užasa, napadač putovao s indijskom putovnicom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: ALASDAIR PAL/REUTERS

Broj poginulih iznosi 16, uključujući jednog od osumnjičenih, kojeg je policija identificirala kao 50-godišnjeg Sadžida Akrama, kojeg je ustrijelila policija

Dvojica muškaraca koje se sumnjiči da su izveli napad na događaj povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu bili su na Filipinima prije napada, u kojem je ubijeno 15 ljudi i za koji se vjeruje da je inspiriran Islamskom državom, izjavila je policija u utorak. Muškarci su na putu bili prošli mjesec, a svrha putovanja se istražuje. Filipinski imigracijski dužnosnici rekli su da su putovali u Manilu, a zatim u Davao 1. studenoga te da su otišli 28. studenoga, samo nekoliko tjedana prije pucnjave u Bondiju.

Otac je putovao s indijskom putovnicom, dok je sin imao australsku putovnicu, rekli su dužnosnici.

'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove
'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove

Napad u nedjelju bio je najgora masovna pucnjava u Australiji u gotovo 30 godina, a istražuje se kao teroristički čin usmjeren protiv židovske zajednice.

Broj poginulih iznosi 16, uključujući jednog od osumnjičenih, kojeg je policija identificirala kao 50-godišnjeg Sadžida Akrama, kojeg je ustrijelila policija. Njegov 24-godišnji sin, također osumnjičenik, kojeg su lokalni mediji identificirali kao Naveda Akrama, u kritičnom je stanju u bolnici nakon što je također ustrijeljen.

"Prva saznanja ukazuju na teroristički napad inspiriran Islamskom državom, koji su, čini se, počinili otac i sin", rekla je povjerenica australske savezne policije Krissy Barrett na konferenciji za novinare.

Shooting incident on a Jewish holiday celebration at Bondi Beach in Sydney
Foto: JENNY/REUTERS

Poznato je da mreže povezane s islamskom državom djeluju na Filipinima i da imaju određeni utjecaj na jugu zemlje. Posljednjih godina svele su se na oslabljene jedinice koje djeluju na južnom otoku Mindanau.

Oko 25 preživjelih još prima njegu u nekoliko bolnica u Sydneyu, rekli su dužnosnici.

