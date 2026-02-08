Obavijesti

News

Komentari 32
IMOVINSKA KARTICA

Ovo je HDZ-ovac koji zarađuje više od Plenkovića: Tu su još apartmani, brod, dva auta...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je HDZ-ovac koji zarađuje više od Plenkovića: Tu su još apartmani, brod, dva auta...
HDZ-ov saborski Josip Đakić pozitivan je na koronavirus, pa će saborsko glasanje obaviti online | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Đakić je predao novu imovinsku karticu, koja pokazuje da nema ušteđevine ali tu su brojne nekretnine...

Admiral

HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić prema najnovijoj imovinskoj kartici prima saborsku plaću od 5.559,39 eura mjesečno. No, njegova ukupna mjesečna primanja time ne završavaju. Kada se pribroje dodatni prihodi, 212 eura od imovine i imovinskih prava, 166 eura vojne invalidnine, 199 eura primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak te 132 eura naknade za odvojeni život, Đakićeva mjesečna primanja prelaze 6.200 eura.

Usporedbe radi, predsjednik Vlade Andrej Plenković prima plaću od 5.738,45 eura, što znači da ukupni mjesečni prihodi saborskog zastupnika premašuju premijerske.

NERED U PITOMAČI Iz Đakićeva hotela ukrale 12 butelja, demolirale su i sobu. Dvije žene izbjegle su zatvor
Iz Đakićeva hotela ukrale 12 butelja, demolirale su i sobu. Dvije žene izbjegle su zatvor

Osim redovitih mjesečnih primanja, Đakić ostvaruje i značajne godišnje prihode. Od samostalne poljoprivredne djelatnosti uprihodi 27.871 euro godišnje, dok od imovine i imovinskih prava dobiva dodatnih 7.700 eura. U imovinskoj kartici zabilježen je i jednokratan prihod od 21.000 eura na temelju ugovora o kupoprodaji dionica.

Značajne prihode ostvaruje i njegova supruga, zaposlena u Državnom zavodu za statistiku s mjesečnom plaćom od 1.182 eura. Uz to, od samostalne djelatnosti na godišnjoj razini prihoduje 83.500 eura. Obitelj Đakić istodobno otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvajaju ukupno 4.224 eura.

Imovinska kartica pokazuje i razgranat portfelj nekretnina. Đakići su vlasnici ili suvlasnici dvaju apartmana na Šolti vrijednih po 34.282 eura (ukupno 68.564 eura), vinograda u Pitomači procijenjenog na 6.636 eura te vikendice na istom području vrijedne 9.954 eura. Posjeduju i druge nekretnine u Virovitici i Nečujmu ukupne vrijednosti 23.605 eura, kao i stan u Virovitici procijenjen na 109.496 eura.

ŠALJIVI BAUK 'Možda će nekoga slika mene i Đakića u spavaoni vojarne natjerati da se javi na obuku'
'Možda će nekoga slika mene i Đakića u spavaoni vojarne natjerati da se javi na obuku'

U Pitomači imaju oranicu vrijednu 995 eura i još jednu od 663 eura, tri dodatne oranice ukupne vrijednosti 5.024 eura te vinograd vrijedan 663 eura. U Virovitici posjeduju gospodarski objekt procijenjen na 132 eura i vinograd vrijedan 530 eura. Među vrjednijim nekretninama ističu se kuća s okućnicom u Petrčanima vrijedna 250.000 eura, stan u Virovitici od 100.000 eura te kao najnovija nekretnina kuća u Bujama procijenjena na 407.000 eura.

Od pokretne imovine, obitelj je vlasnik broda Chris Craft te dva automobila, hibridnog BMW-a i Mercedesa-Benz CLA 200 d. Đakić također posjeduje 49 dionica u Fondu hrvatskih branitelja. Prema prijavljenim podacima, obitelj nema ušteđevine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali
EVO ŠTO IM JE PORUČIO

FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali

Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti blizi Bogu, ali onda i na Božji način blizi jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno, poručio je Mate Uzinić
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
DIVLJA NOĆ NA JAHORINI

VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi, ispričala nam je čitateljica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026