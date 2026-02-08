Ovo je HDZ-ovac koji zarađuje više od Plenkovića: Tu su još apartmani, brod, dva auta...

HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić prema najnovijoj imovinskoj kartici prima saborsku plaću od 5.559,39 eura mjesečno. No, njegova ukupna mjesečna primanja time ne završavaju. Kada se pribroje dodatni prihodi, 212 eura od imovine i imovinskih prava, 166 eura vojne invalidnine, 199 eura primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak te 132 eura naknade za odvojeni život, Đakićeva mjesečna primanja prelaze 6.200 eura.

Usporedbe radi, predsjednik Vlade Andrej Plenković prima plaću od 5.738,45 eura, što znači da ukupni mjesečni prihodi saborskog zastupnika premašuju premijerske.

Osim redovitih mjesečnih primanja, Đakić ostvaruje i značajne godišnje prihode. Od samostalne poljoprivredne djelatnosti uprihodi 27.871 euro godišnje, dok od imovine i imovinskih prava dobiva dodatnih 7.700 eura. U imovinskoj kartici zabilježen je i jednokratan prihod od 21.000 eura na temelju ugovora o kupoprodaji dionica.

Značajne prihode ostvaruje i njegova supruga, zaposlena u Državnom zavodu za statistiku s mjesečnom plaćom od 1.182 eura. Uz to, od samostalne djelatnosti na godišnjoj razini prihoduje 83.500 eura. Obitelj Đakić istodobno otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvajaju ukupno 4.224 eura.

Imovinska kartica pokazuje i razgranat portfelj nekretnina. Đakići su vlasnici ili suvlasnici dvaju apartmana na Šolti vrijednih po 34.282 eura (ukupno 68.564 eura), vinograda u Pitomači procijenjenog na 6.636 eura te vikendice na istom području vrijedne 9.954 eura. Posjeduju i druge nekretnine u Virovitici i Nečujmu ukupne vrijednosti 23.605 eura, kao i stan u Virovitici procijenjen na 109.496 eura.

U Pitomači imaju oranicu vrijednu 995 eura i još jednu od 663 eura, tri dodatne oranice ukupne vrijednosti 5.024 eura te vinograd vrijedan 663 eura. U Virovitici posjeduju gospodarski objekt procijenjen na 132 eura i vinograd vrijedan 530 eura. Među vrjednijim nekretninama ističu se kuća s okućnicom u Petrčanima vrijedna 250.000 eura, stan u Virovitici od 100.000 eura te kao najnovija nekretnina kuća u Bujama procijenjena na 407.000 eura.

Od pokretne imovine, obitelj je vlasnik broda Chris Craft te dva automobila, hibridnog BMW-a i Mercedesa-Benz CLA 200 d. Đakić također posjeduje 49 dionica u Fondu hrvatskih branitelja. Prema prijavljenim podacima, obitelj nema ušteđevine.