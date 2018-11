Nacionalisti marširaju kroz Varšavu: 'Smrt neprijateljima'

U glavnom gradu Poljske u tijeku je masivni marš nacionalista koji su se okupili povodom proslave obljetnice neovisnosti. Prema nekim procjenama, u Varšavi se okupilo negdje između 100.000 i 200.000 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202042 / ]

By conservative estimates between 100,000 and 200,000 Polish patriots are taking part in the March of Independence in Warsaw right now! 🇵🇱 pic.twitter.com/2oMKav2AMJ — Skee (@GrzegorzChyb) November 11, 2018

U isto vrijeme kada se u Parizu obilježava stota godišnjica od završetka Prvog svjetskog rata, Poljaci se prisjećaju imenovanja socijalista Jozefa Pilsudskog vojnim zapovjednikom i mandatarom vlade.

Pilsudski se smatra zaslužnim za ponovno stvaranje nezavisne poljske države, 123 godine nakon komadanja Kraljevine Poljske između susjednih zemalja - Prusije, Rusije i Austro-Ugarske.

Iako je među okupljenima mnogo domoljuba Poljaka, glasača vladajuće konzervativne stranke Zakon i Pravda (PiS), mnogo je ultradesničarskih skupina, a u organizaciji marša sudjelovala je radikalno desna organizacija Nacionalni Radikalni Kamp (ONR) koji se zalaže za etnički čistu Poljsku.

Nationalists March in Warsaw on 100th Anniversary of Polish Independence (VIDEO): https://t.co/FapUqXXRu9 via @SputnikInt — eiskalt für Wahrheit und benennen der Täter. (@Vancullo) November 11, 2018

Poljacima su se u mimohodu pridružili nacionalisti i desničari iz drugih europskih zemalja, primjerice talijanski neofašisti iz organizacije Forza Nuova, koji svake godine sudjeluju u maršu.

Kontroverzni mimohod u organizaciji krajnje desnice ove je godine pokušala zabraniti gradonačelnica Varšave Hanna Gronkiewicz-Waltz, kazavši da je bilo dosta agresivnog nacionalizma. No sud je njezinu zabranu poništio, piše BBC.

‘Europe will be white’: Polish leaders sanction massive far-right march in Warsaw https://t.co/vj17HfIipy pic.twitter.com/W24PhNZins — jungle jane (@junglejane612) November 11, 2018

Okupljeni su zapalili na stotine baklji koje su u Poljskoj zakonom zabranjene, a osim crveno bijelih zastava nose se i transparentima kojima se mogu vidjeti svakojake poruke: 'Smrt neprijateljima domovine', 'Europa će biti bijela', 'Čista krv, čista glava' - samo su neki od slogana karakterističnih za ovaj mimohod.

Straż Marszu Niepodległości w gotowości! pic.twitter.com/qhp5pDMYCx — Marsz Niepodległości (@StowMarszN) November 10, 2018

Okupljene čuva policija i vojska, oboružana za svaki slučaj, između ostalog i plinskim maskama.