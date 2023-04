Maskirala se u klauna, upucala ženu u glavu pa bila na slobodi 27 godina. Uskoro će biti opet...

Maskirana u klauna s dva balona i buketom cvijeća pozvonila je na vrata kuće Marlene Warren (40) u Wellingtonu, u blizini West Palm Beacha. Zadnje što je Marlene vidjela u životu bila su dva balona: na jednom je pisalo "Ti si najveći!, a na drugom je bila naslikana Snjeguljica. Pružala je ruke prema buketu kada ju je metak pogodio u glavu. Na licu mjesta je preminula.

Od tada je prošlo 33 godine i zahvaljujući napretku u DNK tehnologije jedna pronađena vlas u automobilu iz kojeg je pobjegao klaun otkrila je ubojicu. Ovo bizarno ubojstvo odvilo se pred očima sina (21) Marlene.

Sheila Keen Warren (59) tek nakon 27 godina od ubojstva bila je uhićena i optužena za ovo monstruozno smaknuće. Od tada je u zatvoru no sada se nagodila priznavši ubojstvo zbog čega će iza rešetaka provesti još dvije godine i potom izaći na slobodu, piše NBCNews.

Foto: NBC News/Ured šerifa okruga Washington, Sheila Keen Warren, 54, uhićena u okrugu Washington, Virginia

Za ročište na kojim je izjašnjavala krivnju u utorak u West Palm Beachu, nije bilo javne objave pa je izostala i pažnja medija koji bi ovakve slučajeve svakako popratili. Sve se odvilo u tišini, daleko od očiju javnosti tijekom pauze za ručak okružnog suca Scotta Suskauera. Sheila Keen Warren će tako za hladnokrvno ubojstvo Marlene ukupno odležati svega nepunih sedam godina.

U početku se sumnjalo da je ubojica Michael Warren, koji je u to vrijeme bio suprug Marlene Warren jer su prijatelji i obitelj policiji govorili kako su imali problema u braku. Tada je istraga ubojstva dovela policiju do nepovezanih dokaza o sumnjivim poslovima u Warrenovoj agenciji za iznajmljivanje automobila pa su ga 1992. osudili na tri godine zatvora jer je neovlašteno mijenjao brojača kilometara te za krađu i reketiranje, izvijestio je tada The Palm Beach Post.

Nakon odslužene zatvorske kazne 1997. Michael Warren je 'nestao' da bi 2002. oženio Sheilu Keen — istu Sheilu Keen Warren koja je sada optužena za ubojstvo njegove bivše supruge. Sheila je inače radila za Michaela vraćajući iznajmljene automobile.

Foto: NBC News

- Sheila Keen Warren konačno je bila prisiljena priznati da je ona ta koja se odjenula u klauna i oduzela život nevinoj žrtvi. Bit će osuđena do kraja života - rekao je Državni odvjetnik okruga Palm Beach, Dave Aronberg.

Njezin odvjetnik, Greg Rosenfeld, rekao je za Associated Press u telefonskom intervjuu da je "ovo nevjerojatna pobjeda za gospođu Keen-Warren", i dalje inzistirajući da ona nije ubojica. Keen-Warren je rekla da ona nije ubojica.

Sporazum koji su potpisali kod okružnog suca Scotta Suskauera predviđa 12-godišnju kaznu, ali Keen-Warren je već odslužio šest godina čekajući suđenje. Također, zakon Floride iz 1990. podrazumijeva značajno slobodno vrijeme za dobro ponašanje, pa Rosenfeld očekuje da će biti puštena početkom sljedeće godine.

Suđenje joj je trebalo početi sljedeći mjesec, a da je osuđena dobila bi doživotni zatvor. U tom slučaju izašla bi najranije nakon odsluženih 25 godina. Uračunaju li se ovih šest odsluženih znači da bi izašla najranije sa svojih 78 godina života. Prvotno su tužitelji tražili smrtnu kaznu, ali su na kraju odustali.



- Država Florida ju je prvobitno htjela pogubiti, ali sada ide kući za 10 mjeseci. Iako je bilo teško priznati krivnju za zločin koji nije počinila, to je bilo jednostavno kada postoji jamstvo da ćeš biti kod kuće sa svojom obitelji - rekao je Rosenfeld jer Keen-Warren i dalje tvrdi da je nevina te da je priznala samo da izađe što prije na slobodu.

Sin ubijene Marlene Warren, Joseph Ahrens, gledao je proces na internetu. Imao je samo 21 godinu kada je vidio kako mu je majka ubijena. Danas mu je 50 godina i jedina poruka sudu i Keen-Warrenu bila je: "Neka je Bog s njome."

Suđenje je više puta odgađano zbog pandemije i svađa oko dokaza.

U vrijeme pucnjave, Keen-Warren je radila je kod supruga Marlene Warren, Michaela, na njegovom parkiralištu rabljenih automobila. Svjedoci su istražiteljima 1990. rekli da su tadašnji Sheila Keen i Michael Warren bili u vezi, iako su oboje to poricali. Dvanaest godina kasnije ju je oženio.

