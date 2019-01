Maskirani fantomkama napali i pretukli školarca u Vukovaru

Učenika vukovarske srednje škole u srijedu navečer kod autobusnog kolodvora napala je skupina mladića koji su bili maskirani fantomkama. Njih pet, šest, pretukli su mladića, a iz vukovarske policije u četvrtak su Večernji rekli kako je mladić lakše ozlijeđen.

- U ovom trenutku vam mogu samo reći da je u srijedu oko 19 sati policiji dojavljeno da se oko pet-šest mlađih osoba nalazi na autobusnom kolodvoru u Vukovaru i da je među njima došlo do fizičkog sukoba. Policija je izašla na teren i tamo smo zatekli jedan dio sudionika tog događaja. Međutim, još uvijek radimo na slučaju, odnosno utvrđujemo sve okolnosti. Vjerujem da ćemo to obaviti do kraja današnjeg dana pa će javnost o svemu biti obaviještena u priopćenju koje bi trebali objaviti u petak - rekao je Domagoj Džigmunović iz PU vukovarsko-srijemske za Jutarnji list.

Inače prije samo dva dana vukovarski gradonačelnik Ivan Penava je prozvao učenike Tehničke škole koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku jer su izvođenje hrvatske himne na utakmici prošle godine pratili sjedeći.

Dragana Jeckov iz SDSS-a rekla je za Novosti da je napad na učenika rezultat politike koju vodi vukovarski gradonačelnik Ivan Penava jer je on apostrofirao srednju školu ‘Nikola Tesla’

- Napad je rezultat njegove konferencije za novinare i neprekidnog antisrpskog djelovanja. Ono što se dogodilo duboko me pogodilo. Penava uporno ignorira trećinu svog stanovništva, a pravi gradonačelnici tako se ne ponašaju. Osim toga, pitam se kada je to nogometna utakmica postala obrazac ponašanja. Na nogometnim igralištima i stadionima imali smo priliku svašta čuti, pa i skandiranja ‘Za dom spremni’ ili ‘Ubij, ubij Srbina’, pa se nekad na njih reagiralo, a nekad nije jer ih se nije čulo. Tako bi se moglo sada reći što bi bilo da Ivan Penava nije vidio tu djecu na igralištu - rekla je Jeckov.