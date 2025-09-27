Obavijesti

News

Komentari 2
BUREK LOPOV

Maskirao se dekom i ispraznio buregdžinicu u Sarajevu. Ukrao im je meso, sokove i novac

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Maskirao se dekom i ispraznio buregdžinicu u Sarajevu. Ukrao im je meso, sokove i novac
Foto: avaz.ba

Provalnika je u akciji snimila nadzorna kamera, a na snimci se vidi da je riječ o muškarcu s naočalama i bradom, koji se po glavi se pokrio dekom

Drski lopov u u subotu ujutro provalio je u buregdžinicu na Vojničkom Polju i ispraznio je. Kako piše Avaz, lopov je ukrao meso, sokove i novac, a provalu je primijetila supruga vlasnika, koja je oko 8 sati došla otvoriti radnju i zatekla razbijen lokot. Sve je bilo razbacano, uništeno, uništeni su im i računi...

Ukraden je, piše Avaz koji je razgovarao s vlasnikom buregdžinice, i novac koji se prikupljao za fundaciju. Riječ je o većoj materijalnoj šteti, samo u novcu odnio je oko 200 konvertibilnih maraka (oko 100 eura). 

-  U šoku sam. Kad sam ušla i sve vidjela...malo me je strah zbog svoje sigurnosti, jer dolazim rano. To me pogodilo - rekla je supruga vlasnika.

Provalnika je u akciji snimila nadzorna kamera, a na snimci se vidi da je riječ o muškarcu koji je nosio naočale te je imao bradu. Zanimljivo je i to da se lopov pokrio dekom po glavi.

Portal je objavio fotografiju lopova, a vlasnik buregdžinice Benjamin Zulčić nada se da će ga možda netko prepoznati u javnosti. Kaže da su provalu prijavili policijskoj stanici koja se nalazi na Dobrinji.

Avaz je kontaktirao i Operativni centar MUP-a KS iz kojega su rekli da nemaju ništa prijavljeno.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura
HRVATI BEZ SREĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura

Glavni zgoditak, kombinacija 5+2, ovaj put nije pogođen, pa je jackpot u sljedećem kolu 18 milijuna eura
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
VATROGASCI GASE POŽAR

FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.
VIDEO Drama u UN-u: Delegati napuštali dvoranu, Netanyahu poručio: Još nismo gotovi u Gazi
ZVIŽDUCI ZA ŠEFA IZRAELA

VIDEO Drama u UN-u: Delegati napuštali dvoranu, Netanyahu poručio: Još nismo gotovi u Gazi

U govoru Netanyahu je poručio da Izrael „mora završiti posao” protiv Hamasa u Gazi, unatoč sve izraženijoj međunarodnoj izolaciji i pozivima da se rat prekine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025