Maskirao se dekom i ispraznio buregdžinicu u Sarajevu. Ukrao im je meso, sokove i novac

Drski lopov u u subotu ujutro provalio je u buregdžinicu na Vojničkom Polju i ispraznio je. Kako piše Avaz, lopov je ukrao meso, sokove i novac, a provalu je primijetila supruga vlasnika, koja je oko 8 sati došla otvoriti radnju i zatekla razbijen lokot. Sve je bilo razbacano, uništeno, uništeni su im i računi...

Ukraden je, piše Avaz koji je razgovarao s vlasnikom buregdžinice, i novac koji se prikupljao za fundaciju. Riječ je o većoj materijalnoj šteti, samo u novcu odnio je oko 200 konvertibilnih maraka (oko 100 eura).

- U šoku sam. Kad sam ušla i sve vidjela...malo me je strah zbog svoje sigurnosti, jer dolazim rano. To me pogodilo - rekla je supruga vlasnika.

Provalnika je u akciji snimila nadzorna kamera, a na snimci se vidi da je riječ o muškarcu koji je nosio naočale te je imao bradu. Zanimljivo je i to da se lopov pokrio dekom po glavi.

Portal je objavio fotografiju lopova, a vlasnik buregdžinice Benjamin Zulčić nada se da će ga možda netko prepoznati u javnosti. Kaže da su provalu prijavili policijskoj stanici koja se nalazi na Dobrinji.

Avaz je kontaktirao i Operativni centar MUP-a KS iz kojega su rekli da nemaju ništa prijavljeno.

