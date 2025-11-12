Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'
Na Jelačićevu trgu u Zagrebu u srijedu popodne došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo 20-ak maskiranih ljudi. Sve se odigralo oko 16.30 sati kod Manduševca, a još nije poznato o kakvom se sukobu radilo, odnosno je li ovo bila međusobna tučnjava ili napad na određene ljude.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
Nakon obračuna, dio ljudi je pobjegao prema Europskom trgu.
- Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave za Jutarnji.
Nakon sukoba se vidi kako je na trgu i dalje policijski kombi.
O svemu smo poslali upit zagrebačkoj policiji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+