VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Na Jelačićevu trgu u Zagrebu u srijedu popodne došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo 20-ak maskiranih ljudi. Sve se odigralo oko 16.30 sati kod Manduševca, a još nije poznato o kakvom se sukobu radilo, odnosno je li ovo bila međusobna tučnjava ili napad na određene ljude.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:28 Tučnjava u centru Zagreba | Video: 24sata Video

Nakon obračuna, dio ljudi je pobjegao prema Europskom trgu.

- Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave za Jutarnji.

Nakon sukoba se vidi kako je na trgu i dalje policijski kombi.

O svemu smo poslali upit zagrebačkoj policiji.