RAZBJEŽALI SE PO CENTRU

VIDEO Policija se oglasila nakon masovne makljaže na Jelačićevu trgu: 'Ulovili smo više ljudi...'

Piše Marta Divjak, Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Policija se oglasila nakon masovne makljaže na Jelačićevu trgu: 'Ulovili smo više ljudi...'
Foto: pixsell/čitatelj 24sata

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.

Novi incident u centru grada! Oko 16 sati na Trgu bana Jelačića izbila je tučnjava većeg broja maskiranih mladića. Sukob je trajao kratko, ali je izazvao pravi kaos među prolaznicima. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Tučnjava u centru Zagreba 00:28
Tučnjava u centru Zagreba | Video: 24sata Video

Nakon obračuna, sudionici su se razbježali po obližnjim ulicama, no policija je brzo reagirala. Na više lokacija u središtu grada pronašli su skupine za koje se sumnja da su sudjelovale u tučnjavi.

KAOS USRED ZAGREBA
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Više mlađih osoba privedeno je u službene prostorije, a policija sada utvrđuje tko je sve sudjelovao i zbog čega je do sukoba došlo.

Prema riječima čitatelja 24sata, skupina maskiranih huligana stigla je iz smjera kipa bana Jelačića i zaletjela se na drugu grupu.

– Padali su po podu, bilo je udaraca i vike. Inače tamo uvijek stoji policija, ali ovaj put ih nije bilo – kazao je.

Zagreb: Policija osigurava prostor oko Jelačićeva trga nakon masovne tučnjave
Foto: Hrvoje Kostelac
SRAMOTAN NAPAD U ZAGREBU Policija pronašla muškarca koji je nasrnuo na ekipu N1 televizije
Policija pronašla muškarca koji je nasrnuo na ekipu N1 televizije

Više osoba nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

