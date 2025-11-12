VIDEO Policija se oglasila nakon masovne makljaže na Jelačićevu trgu: 'Ulovili smo više ljudi...'

Novi incident u centru grada! Oko 16 sati na Trgu bana Jelačića izbila je tučnjava većeg broja maskiranih mladića. Sukob je trajao kratko, ali je izazvao pravi kaos među prolaznicima.

Nakon obračuna, sudionici su se razbježali po obližnjim ulicama, no policija je brzo reagirala. Na više lokacija u središtu grada pronašli su skupine za koje se sumnja da su sudjelovale u tučnjavi.

Više mlađih osoba privedeno je u službene prostorije, a policija sada utvrđuje tko je sve sudjelovao i zbog čega je do sukoba došlo.

Prema riječima čitatelja 24sata, skupina maskiranih huligana stigla je iz smjera kipa bana Jelačića i zaletjela se na drugu grupu.

– Padali su po podu, bilo je udaraca i vike. Inače tamo uvijek stoji policija, ali ovaj put ih nije bilo – kazao je.

Više osoba nalazi se pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.