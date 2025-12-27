Obavijesti

HAMAS

Masovna uhićenja u Italiji. Financirali su teroriste preko humanitarnih udruga

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Remo Casilli

Osumnjičene se optužuje "za pripadnost i financiranje" palestinske skupine, koju je Europska unija proglasila terorističkom organizacijom, priopćili su tužitelji sjevernotalijanskog grada Genove

Talijanski tužitelji rekli su u subotu da su, u operaciji kojom su koordinirale jedinice za borbu protiv mafije i terorizma, uhitili devet osoba na temelju sumnji da su financirali Hamas preko humanitarnih organizacija sa sjedištem u Italiji.

Osumnjičene se optužuje "za pripadnost i financiranje" palestinske skupine, koju je Europska unija proglasila terorističkom organizacijom, priopćili su tužitelji sjevernotalijanskog grada Genove.

Uhićeni su navodno preusmjerili oko sedam milijuna eura subjektima povezanim s Hamasom, a koji su prikupljeni tijekom protekle dvije godine u humanitarne svrhe, navode tužitelji. Policija je zaplijenila sredstva u vrijednosti od više od osam milijuna eura.

NEMA MIRA Palestinac ubio dvoje Izraelaca. Izraelski vojnik pregazio Palestinca koji se molio
Palestinac ubio dvoje Izraelaca. Izraelski vojnik pregazio Palestinca koji se molio

Istraga je započela nakon sumnjivih financijskih transakcija te se proširila kroz suradnju s danskim vlastima i drugim zemljama EU-a, koordiniranim kroz EU-ovu pravosudnu agenciju Eurojust.

Premijerka Giorgia Meloni zahvalila je vlastima za "osobito kompleksnu i važnu operaciju" koja je razotkrila financiranje Hamasa kroz "takozvane humanitarne organizacije".

Ured izraelskog premijera nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

Podrška Giorgije Meloni Izraelu tijekom rata s Hamasom u Gazi bila je okidač neprestanih uličnih prosvjeda u Italiji.

U izraelskom napadu na Gazu ubijeno je više od 71.000 ljudi, prema ministarstvu zdravlja te enklave. Operacija je uslijedila nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, prema izraelskim brojkama.

