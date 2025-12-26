Palestinac ubio dvoje Izraelaca. Izraelski vojnik pregazio Palestinca koji se molio

Rezervist izraelske vojske vozilom se zabio u Palestinca koji se molio uz rub ceste u okupiranoj Zapadnoj obali u četvrtak, nakon što je ranije na tom području iz oružja ispalio nekoliko hitaca, objavila je izraelska vojska.

"Zaprimljene su snimke (koje prikazuju) naoružanu osobu koja je pregazila palestinskog pojedinca", kazala je vojska u priopćenju, dodajući da je riječ o rezervistu te da je otpušten iz vojske.

Foto: Gil Eliyahu

Rezervist je postupao "strogo prekoračivši svoje ovlasti", a oružje mu je zaplijenjeno, kazala je vojska. Izraelski mediji su objavili da se muškarac nalazi u kućnom pritvoru.

Izraelska policija nije odmah odgovorila na Reutersov zahtjev za komentarom. Palestinac je otišao u bolnicu na pregled, no nije teže ozlijeđen i sada je kod kuće.

Videosnimka, koju je emitirala palestinska televizija te čiju je vjerodostojnost potvrdio Reuters, prikazuje naoružanog muškarca u civilnoj odjeći koji se terenskim vozilom zabio u muškarca dok je molio uz cestu.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, ove godine je zabilježen rekordan broj napada izraelskih civila na Palestince na Zapadnoj obali, odnosno preko 750.

Više od tisuću Palestinaca je ubijeno na Zapadnoj obali između 7. listopada 2023. i 17. listopada 2025., uglavnom u operacijama sigurnosnih snaga, a neki i zbog nasilja izraelskih naseljenika, prema UN-u.

U istom razdoblju je poginulo 57 Izraelaca u palestinskim napadima. Palestinski napadač je u petak ubio dvije osobe na sjeveru Izraela, rekla je policija.

Palestinac ubio dvoje Izraelaca

Palestinski napadač pregazio je muškarca i izbo ženu te ih oboje ubio na sjeveru Izraela u petak, priopćile su izraelske hitne službe.

Napadača s okupirane Zapadne obale na mjestu događaja ranio je civil te je prevezen u bolnicu, priopćila je izraelska policija. "Ovo je bio teroristički napad", dodala je policija.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je naredio vojsci da snažno odgovori u gradu Kabatiji na Zapadnoj obali, odakle je, kako je rekao, došao napadač, kako bi spriječila daljnje napade.

Izraelska vojska izjavila je da se "priprema za operaciju" u tom području.

Izraelska hitna pomoć izjavila je da je u napadu ozlijeđen i tinejdžer te da su muškarac i žena proglašeni mrtvima na mjestu događaja nakon što ih liječnici nisu uspjeli reanimirati.