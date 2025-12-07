Masovni napad na Ukrajinu. Rusi su pogodili i svoj grad?!

Unatoč aktualnim pregovorima o mirovnom rješenju, Rusija je u noći na nedjelju, 7. prosinca, ponovno izvela masovni zračni udar na Ukrajinu. Prema izvješćima ukrajinskih zračnih snaga, na meti se našao grad Kremenčuk u središnjoj Poltavskoj oblasti, koji su napali desecima dronova i zastrašujućim hipersoničnim projektilima Kinžal. Gradom su odjekivale eksplozije, a stanovnici su ostali bez struje i grijanja. Ovaj napad uslijedio je samo dan nakon još jednog velikog ruskog udara na ukrajinsku energetsku mrežu, potvrđujući strategiju Moskve da napadima na civilnu infrastrukturu izvrši pritisak na Ukrajinu s dolaskom zime.

Eksplozije odjekivale gradom

Prema lokalnim medijima i vojnim izvorima, napad na Kremenčuk započeo je oko 1:30 ujutro po lokalnom vremenu. Ukrajinske zračne snage izdale su upozorenje za cijelu zemlju nakon što su poletjeli ruski zrakoplovi MiG-31K, nosači hipersoničnih projektila Kinžal, koji predstavljaju prijetnju za sve regije. Ubrzo nakon toga, stanovnici Kremenčuka, grada na obalama rijeke Dnjepar s predratnom populacijom od oko 215.000 ljudi, čuli su snažne eksplozije. Gradonačelnik Vitalij Malecki potvrdio je da je u dijelovima grada došlo do prekida u opskrbi električnom energijom, vodom i grijanjem.

- Ekipe rade na otklanjanju kvarova na kritičnoj infrastrukturi - poručio je Malecki, apelirajući na građane da ostanu na sigurnom i da ne dijele fotografije ili videozapise posljedica napada.

Zasad nema službenih informacija o mogućim žrtvama ili punom opsegu materijalne štete.

Ukrajinska obrana srušila gotovo 180 dronova i projektila

Ukrajinska protuzračna obrana odgovorila je na masovni napad, a objavile su detaljne podatke o razmjerima udara. Tijekom noći praćeno je i detektirano ukupno 246 zračnih ciljeva, uključujući:

* 241 bespilotnu letjelicu tipa Shahed, Gerbera i drugih

* 3 aerobalistička projektila Kh-47M2 Kinžal

* 2 balistička projektila Iskander-M/KN-23

U operaciji su sudjelovali zrakoplovstvo, protuzračne raketne postrojbe, jedinice za elektroničko ratovanje i mobilne vatrene skupine. Do 9 sati ujutro uspješno je uništeno ili neutralizirano 179 neprijateljskih ciljeva, od čega 175 dronova i sva četiri balistička i aerobalistička projektila. Ipak, navodi se da je 65 dronova uspjelo pogoditi 14 lokacija, što svjedoči o silini napada.

Udar na energetiku uoči zime

Napad na Kremenčuk dio je šireg obrasca ruskih napada na ukrajinsku energetsku i vodovodnu infrastrukturu. Samo dan ranije, u subotu, Rusija je izvela masovni napad projektilima i dronovima na gradove diljem zemlje, uključujući Kijevsku oblast, s primarnim ciljem oštećenja energetskih postrojenja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je optužio Moskvu za napade na civilnu infrastrukturu. Istaknuo je da su glavni ciljevi energetski objekti kako bi se nanijela patnja milijunima Ukrajinaca s dolaskom hladnijeg vremena. S druge strane, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je "masovni udar" na ukrajinski vojno-industrijski kompleks, energetske objekte i lučku infrastrukturu, navodeći da je to odgovor na ukrajinske napade na civilne ciljeve.

Rusi napravili veliku pogrešku

Dan prije ovog napada u ruskom Belgorodu odjeknula je snažna eksplozija. Lokalni mediji pisali su kako se zapravo radi o ruskoj raketi koja je ispaljena iz zrakoplova.

Guverner Belgoroda rekao je da je ozlijeđen civil i da je poremećena opskrba električne energije. Kako su pisali lokalni mediji, navodno je bomba pala iz ruskog aviona i to blizu trafostanice. Kako se radilo o ruskom avionu, nije bilo uzbune niti je oglašeno upozorenje za zračni napad.

