Otac i kći stigli u Francusku: Simbol su otpora ruskom režimu

Otac i kći koji su postali simboli represije Rusije prema antiratnim prosvjednicima stigli su u Francusku nakon što su dobili humanitarne vize. Potvrđeno je da su Aleksej Moskaljov i njegova kći Marija Moskaljova sigurno stigli u Pariz, prema izvješću inTransita, ruske oporbene skupine za ljudska prava. Obiteljska patnja započela je 2022. u Tulskoj regiji, južno od Moskve, i izazvala je međunarodnu osudu kao primjer agresivnog stava ruske države protiv čak i manjih izraza prosvjeda. Slučaj je pokrenut kada je Marija, tada učenica šestog razreda, u školi nacrtala crtež s ruskom i ukrajinskom zastavom uz natpis "ne ratu". Ravnatelj škole kontaktirao je policiju, što je dovelo do niza pravnih postupaka protiv obitelji.

Ruske vlasti su potom razdvojile par, a 2023. otac je osuđen na zatvorsku kaznu zbog "diskreditiranja ruske vojske". Nakon puštanja na slobodu, otac i kći uspjeli su pobjeći u Armeniju krajem 2024. kako bi potražili međunarodnu zaštitu.

Obitelj je isprva potražila utočište u Njemačkoj uz pomoć organizacije inTransit sa sjedištem u Berlinu. Međutim, u kolovozu 2025. njemačka vlada je zaustavila izdavanje humanitarnih viza, programa koji je prethodno služio kao spas za stotine ruskih disidenata i protivnika rata.

Suočeni sa zatvorenim vratima u Berlinu, Moskaljovi su se obratili francuskim vlastima, koje su im na kraju odobrile ulazak u zemlju.