'Mastermind' Petrač Zrikavcu: 'Mi smo jaka organizacija, nemoj preskakati ljude'

Uskok za Hrvoja Petrača traži produljenje istražnog zatvora, za Sašu Pozdera produljenje mjera opreza, a na 211 stranica koliko ima optužnica u Aferi Mikroskopi detaljno je objašnjeno kako je operirala zločinačka organizacija u kojoj je navodno i ministar zdravstva Vili Beroš. Navodno, jer sud tek treba potvrditi optužnicu, a Beroš, Tomo Pavić, Gordan Roić i Krešimir Rotim sve poriču, iako su Petrači i Pozder sve priznali.

Foto: Pixsell/Canva

Saša Pozder je WhatsApp grupu 'Petrac&Pozder' napravio dan nakon što je upoznao tadašnjeg ministra zdravstva, a prvi robotski mikroskop je već bio u Hrvatskoj, u Specijalnoj bolnici Neurospine Krešimira i Cecilije Rotim. Upravo ta grupa, kad se EPPO dočepao mobitela Nikole Petrača zbog sumnji na malverzacije s EU novcem preko njegove vinarije, razotkrila je istražiteljima kako je zločinačka organizacija operirala. Iz tih poruka, vidi se i da je posrednik Tomo Pavić, tadašnji šef krapinskog HZZO - a. Iako nije u grupi, Hrvoje Petrač, njegovi sinovi i Pozder ga često spominju pod nadimkom Zrikavac. Nekad posprdno, kad Pozder govori da mu ga ne šalje, nekad u ljutnji. Zrikavac nije bio omiljen, ali je korišten kao teklić za mito i komunikaciju između Beroša i Hrvoja Petrača. Čini se da se u jednom trenu Zrikavac počeo otimati kontroli pa je s njim razgovarao Petrač.

- Frende, molim te ne idi pred rudo. U organizaciji, a mi smo jaka organizacija nemoj preskakat ljude. Ja sam taj i jedini sa kojim možeš razgovarati o financijama. Molim te, drag si mi i volim te, ali drži se mojih uputa - piše Petrač Zrikavcu u travnju 2023. godine. To potom 'screenshota' i šalje u grupu 'Petrač&Pozder'.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Muke sa Zrikavcem

Uz to što su ga nekad zvali Tomo Zrikavac, Hrvoje Petrač je njegovu sliku poslao u grupu na što je Pozder napisao 'stisni ga' i 'Što kaže Zrikavac?'. Naime, u jednom trenutku je Beroš dobio mito od dva puta po 25 tisuća eura, a 'družina' je dobila novac samo za jedan robotski mikroskop. Beroš je bio prespor s potpisivanjem posebnih odluka kojma se izdvaja novac iz proračuna za ove uređaje koji su se na kraju pokazali preplaćenima, nepotrebnima i s nedostacima.

- Ja sam taman hteo da te zovnem, evo ovako. Isto to sve treći front, ja sam dao za mali, smiri mi Hrvojaaa itd.itd. Ja mu kažem Tomo, na kraju više nisam mogo, Tomo, mi smo dali dva, a naplatili jedan, ti dao treći super veruješ u nas, to je timska igra. Reko Tomo, mi smo svi zajednički rekli ne, a ti ako misliš da treba dati ti ga znaš bolje i ti uložiš tamo, sve super ako misliš reko. Ali stvarno više tu priču o davanju unaprijed znači nemoj više pokrećat uopšte. Pa da, ali kaže Hrvoje me kaže onako baš me napo samo ga smiri, ja kažem gledaj neće tebi Hrvoje ništa ali jednostavno previše je toga, evo ja sam reko, juče sam mu objasnio da je, i on mi se žali i to da da je proces taj dug do toga dal će da dođe, mora se sa svih strana poklopiti i onda je presto s tom pričom, za taj treći mi je to ću ja kad budem 29. ili 30. to je Rebro to kod profesora Kaštelana da odem i da pokrenemo i tu i da vidimo gde šta kako tako da trči trči Hrvoje u šumi, ajde - govori u jednoj glasovnoj poruuci poslanoj u grupi Pozder.

Zagreb: Saša Pozder, srbijanski poduzetnik optužen u aferi Mikroskopi, pušten je iz Remetinca | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Žalili su se na to da Pavić traži mito i za treći uređaj, iako još nije bila realizirana prodaja onoga za KBC Sestre Milosrdnice.

- Sve sto je Osijek poslao, poslala je Vinogradska, ajde neka Mali vise odobri, do njega je - poslao je Petrač Paviću, na što ovaj odgovara da Beroš nije kočničar i da voli Karizmu, odnosno Petračevo vino. Pavić je uvjeravao Petrača da se ne javlja Gordanu Roiću, ravnatelju Klaićeve, nego da će on nabaviti kontakt osobe s kojom će osigurati kupnju robotskog mikroskopa. Petrač se sinovima i Pozderu žali da mu Pavić ne da da komunicira sa svojim 'dobrim prijateljem' Roićem, da bi im na kraju dao njegov broj telefona kao osobe za razgovor.

- Jesi vidio koja je to budala taj Tomo, kad sam ja gore rekao da mi je to stvarno dobar prijatelj ravnatelj Klaićeve, ne, ne, ne, ne, ne, to je, budeš dobil, dobil, drugi čovjek, evo sad na kraju se sve kod njega završilo, stvarno bi ga sterao u tri pi*ke materine - piše Hrvoje Petrač.

Foto: luka stanzl/pixsell

Drugom prilikom naglašava koliko je dobar prijatelj s Roićem.

- Ja ga mogu zvat kad god hoću i dopeljat ga kud god hoćemo, sad, samo se treba odlučit, a ovaj Tomo, njemu, njemu ću stvarno bukvicu očitat - govori u glasovnoj poruci.

Pozder ga moli da više ne daje novac za mito Zrikavcu i Malom (Viliju Berošu), a počinje i sumnjati da ih mulja oko toga koliko mita daje Berošu. Pozder u glasovnoj poruci Petračima govori da je morao s njim 'malo oštrije'.

- Zvao me sad Zrikavi, kao pita dal ide ovo u dečijoj dobro, tamo vamo kao vidio je Maloga i to, ja kažem da da ide reko treba izaći ponovo i onda on ej onda bi trebali znaš ono da ga rešimo i to, onda sam ja reko slušaj me sad dobro, dokazali smo da smo dali unapred, drugi dat, ovaj deo konkurencija žalila se moralo se povući, može, ja mogu rušit nekom tender, ići na sud, to može sve to je u dobrome više stvarno reko nemojte sumnjati i nemoj više da me pitaš. I znači i ja sam mu reko sad ću da javim i Petračima, reko nemoj više opšte o tome da pričaš brate kad ako sve bude kako treba, ako sve bude išlo kako treba bit, za četiri meseca od danas imamo u džepu dva velika i dva mala, znači stvarno ako, ako, reko ako ti počne a to znači, on kaže ne ne pa ne ipak sam ja njemu dao za treći, tako da ja mislim da on čak njemu nije ni dao ništa nego da on to oče za sebe, ko zna kolko tu mali dobija, tako ovaj Hrvoje molim te nemoj da te obrne nešto i to, znači kad ja naplatim vi svi ćete to znati, svak dobija svoj deo i do tada više, sad sam mu baš nako oštrije sam mu malo reko da prestane s tim - jada se Pozder.

Petrač je od Pozdera zatražio da napiše 'natuknice za Malog gdje je pogodovao', kao i stanje svakog od namještenih javnih poziva, ali i da ga pripremi za Zrikavca.

- Sale, pripremi me sutra za Zrikavca, jer ga moram unormalit - piše jednom prilikom.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

'Mastermind' i 'El Padrone'

Petrač je u nekoliko navrata u porukama potvrdio da je vođa zločinačke: kroz upozoravanje da se samo s njim priča o financijama, pristupanje Goranu Roiću kojeg je pozvao na sastanak s Pozderom u hotel Westin gdje su prema optužnici skovali plan kako riješiti nabavu robotskog uređaja prenapuhane cijene za Klaićevu, deranje na Zrikavca. Njega tužitelji opisuju kao osobu s društvenim statusom koja je to koristila da poveže sve upletene. Kad je cijela stvar krenula ozbiljnije, u listopadu 2022. godine, Pozder je Petračima slao 'nježne' poruke.

- „Da ne šaljem svakome pojedinačno, i ako sa Nikolom imam najmanje kontakta, on je uvek bio tu za mene, kao Novica i naravno El Padrone Hrvoje - poslao je oko 22 sata.

Zagreb: Policija dovodi Hrvoja Petrača u prostorije USKOK-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon toga, šalje poruku u kojoj ih naziva obitelji.

- Dozvolite mi da vam se zahvalim na bratstvu, neću namerno jedinstvo da spomenem (Traktor, Porsche su razlozi), čast mi je da sam deo vaše familije ali i vi svi moje. Znajte, šta god treba tu sam. Volim vas sve. Jeste da sam malo popio ali ispod 1,5 promila sam. Više nismo prijatelji. Sada smo familija. Hrvoje Petrač, ako nekome treba pi*ka u Beogradu javi, samo pošalji po jebaču 14 kartona vina - piše Pozder.

U veljači 2023., Nikola Petrač hvali Pozdera da radi kao pčela, na što Hrvoje Petrač piše 'A ja kao radim k*rac'. Pozder potom šalje glasovnu poruku.

- Ti si mastermind - govori.

Zagreb: Saša Pozder, srbijanski poduzetnik optužen u aferi Mikroskopi, pušten je iz Remetinca | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iz poruka je vidljivo i da je Hrvoje Petrač upoznao Tomu Pavića Zrikavca s Pozderom.

- Sve je u redu, kao prvo on je mene upoznao preko tebe, ja imam kodekse stare škole zato sam to odmah i prosledio i nemam problema i da mu ti kažeš. Ja sam njemu rekao da ću s vama pričat tako da meni više ide mi na k*rac to njegovo 'ajmo daj daj da ga podmirimo' i sad kaže, sad bi ga morali za treći podmirit, pa sam ja rekao zar ti nisi dao za treći, a da da dao sam, tako da jer on oće nazad šta god, ne ne apsolutno nema nikakvih problema ovaj i ti si za mene u hijerarhiji number 1 - govori.

Među porukama iz mobitela Nikole Petrača su one i između samo njega i oca Petrača, u kojima tata sinu govori kome da uplati koliko vezano uz druge poslove, da digne tisuću eura, da iznajmi poslovni prostor. Dakle, njegove naredbe su se slušale. Ali nije uvijek bio grub, Goran Roić je na poruku da čeka suglasnost ministarstva dobio emotikone srca, zagrljaja i poljupca. S njim je na sastanku pio Zacapu, naziva ga dobrim prijateljem i puno ga manje pritišće nego što to traži od Pavića kad je u pitanju Beroš.

Zagreb: Policija dovodi Hrvoja Petrača u prostorije USKOK-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

'Sam pao, sam se...'

Petrač i Beroš izbjegavaju komunicirati direktno, za to služi Pavić Zrikavac, koji mu u jednom trenutku javlja da će Mali doći s Mamom u vinariju 29. prosinca. Mali je ovdje Beroš, a 'mama' njegova supruga. U Beroševom telefonu su pronađene i dvije fotografije njegove supruge, za koju se na prvu nije znalo da su nastale u Petračevoj vinariji. No Saša Pozder je htio van iz istražnog zatvora, pa mu je za jamčevinu prijatelj Nikola Petrač ponudio svoju vinariju. Da bi nekretnina bila prihvaćena kao jamstvo, vještak mora procijeniti vrijednost, a u tome dolazi i fotoelaborat. Upravo taj fotoelaborat i nalaz vještaka je u spis dostavio Pozderov odvjetnik, da bi na kraju istražitelji pregledavajući te slike shvatili da im je interijer poznat jer se radi o istom interijeru koji je na fotografijama Beroševe supruge.