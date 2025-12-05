Matanićevom partneru vratili su 100 tisuća eura: Išao je do suda za ljudska prava!

Zvonko Stojević, čovjek koji je ušao u vlasničku strukturu Kinogerile, produkcijske kuće Dalibora Matanića, javio se 24sata s prigovorom na tekstove objavljene o njemu. Jedan od prigovora je taj da mu je Europski sud za ljudska prava vratio oduzetih 100 tisuća eura.

Kao što smo već pisali, i kako piše u odluci Ustavnog suda RH, Stojević je 7. prosinca 2011. godine u Zračnoj luci Zagreb priveden od strane policije graničnoj policiji, jer je u kuverti u džepu jakne imao 100 tisuća eura koje nije prijavio carinskoj službi. Za taj prekršaj je proglašen krivim i dosuđena mu je kazna od 5 tisuća kuna, a 100 tisuća eura mu je oduzeto. Stojević se nije dao, pa je išao prvo do Ustavnog suda, a potom do Europskog suda za ljudska prava. I taj sud je 4. ožujka 2025. godine objavio presudu kojom je Stojeviću povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva, odnosno 100 tisuća eura koje mu je posudio Bandićev ortak Ante Pavić. Ustavni sud nije povjerovao da mu je Pavić taj novac zaista posudio pa su ostali pri odluci oduzimanja, ali Europski sud se ne slaže da je to razlog da se novac oduzme.

- Predmet spora odnosi se na oduzimanje 100.000 eura (EUR) u gotovini koju podnositelj zahtjeva nije prijavio hrvatskim carinskim vlastima prilikom izlaska iz Hrvatske u prosincu 2011. godine. Na temelju tadašnjeg Zakona o deviznom poslovanju protiv podnositelja je pokrenut prekršajni postupak radi sprječavanje pranja novca. Podnositelj je u svojoj obrani naveo da je cijeli iznos pozajmio od druge osobe, dostavivši potpisanu potvrdu o tome. Ministarstvo financija je 2014. godine podnositelja proglasilo krivim za počinjeni prekršaj prijenosa gotovine u vrijednosti većoj od 10.000,00 EUR preko državne granice bez prijave carinskim službama, izreklo mu je novčanu kaznu u iznosu od 5.000 hrvatskih kuna (oko 665 EUR) i oduzelo cjelokupni iznos od 100.000 EUR jer nije uspio dokazati legitimno podrijetlo novca, kao ni njegovu svrhu. Navedenu odluku potvrdio je Visoki prekršajni sud.

Pred Europskim sudom podnositelj zahtjeva prigovorio je da je mjera oduzimanja cjelokupnog iznosa gotovine bila nerazmjerna.

Europski sud je primijetio da je podnositelj tijekom domaćeg postupka tvrdio da je novac pozajmio, a da prema Zakonu o obveznim odnosima zajmoprimac postaje vlasnik primljenog novca kojeg je dužan nakon ugovorenog roka vratiti. Domaći sudovi nisu smatrali da je podnositelj uspio dokazati da je on doista pozajmio sporni novac od treće osobe. Budući da je podnositelj bio posjednik gotovine, Europski sud je smatrao da on ima vlasnička prava nad tim novcem - piše u obrazloženju objavljenom na stranicama Ureda zastupnika RH za ljudska prava.

Također, u nastavku obrazloženja piše da kako hrvatske vlasti nisu pokretale daljnje postupke protiv Stojevića, da bi dokazale kako je on došao do novca, pa onda oduzimanje novca nije razmjerno prekršaju. Stoga su Stojeviću dodijelili 100 tisuća eura natrag uz oko 5.700 eura sudskih troškova.