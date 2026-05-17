Mateša skriva karte, ni njegovi suradnici ne znaju što će biti s Krajačem. Ovo je moguć scenarij

Do sada se čelnici HOO-a nisu oglašavali; šutke su prepuštali institucijama da odrade svoj posao, ali došlo je vrijeme za preuzimanje odgovornosti. Ako ne za kriminal, onda za nepostojanje sustava, nemar i neodgovornost. Nazovimo to kako god hoćemo, ali sve se svodi na isto: netko je ili pronevjerio novac ili je svojim nemarom drugima omogućio pronevjeru javnog novca. I to ne pojedincu, nego brojnima koji rade u različitim savezima, čime je nanesena ogromna šteta svim sportašima.

Pitanje je tko će se nakon ovakvih afera uopće odlučiti sponzorirati sportaše i tko će poželjeti raditi u klubovima i savezima, čak i volonterski, riskirajući da ga se ni krivog ni dužnog uvuče u blato korupcijskih skandala. Jer nisu krivi svi, ali će sumnja, zbog afere nekolicine kriminalaca koji su bili na upravljačkim pozicijama, pasti na sve. Dugoročno će najviše ispaštati sportaši i brojni časni ljudi koji rade u upravama klubova i saveza.

Osim konkretne individualne odgovornosti, postoji i ona moralna, zapovjedna. Čelni ljudi hrvatskog sporta odgovorni su za ustroj sustava koji je financirao hrvatski sport i koji ga je morao kontrolirati. Ne samo glavni tajnik, nego i predsjednik, Nadzorni odbor, Vijeće, a na koncu i Državni ured za reviziju, koji je morao nadzirati tijek novca. Za sada se čini da je pronevjeren novac koji je u saveze dolazio sponzorskim kanalima, a ne novac koji kroz sustav osigurava Hrvatski olimpijski odbor i čije je trošenje nadzirano, no prave razmjere ove afere još uvijek ne znamo.

Vlada zavjet šutnje

Ne znamo hoćemo li ih saznati i danas, na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Prvi čovjek HOO-a Zlatko Mateša nikada ne otkriva svoje karte i namjere; čak ni njegovi najbliži suradnici rijetko unaprijed znaju što će se događati. Ipak, u javnost je procurila informacija kako na dnevni red današnje sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora nije uvrštena točka kroz koju bi se o ovim pitanjima moglo raspravljati i odlučivati.

No to ne znači da neće biti naknadno uvrštena ili da rasprava neće krenuti u tom smjeru. A morala bi, jer ako se HOO smatra zaslužnim za sve medalje i uspjehe hrvatskog sporta kojem osigurava znatne potpore, onda bi morao biti itekako odgovoran i kada netko iz tog istog sporta ukrade ili pronevjeri i jedan jedini cent, a kamoli desetke milijuna eura. Bez obzira na to radi li se o sponzorskom, a ne novcu HOO-a, to im može biti samo olakotna okolnost.

Neslužbene informacije govore kako bi glavni tajnik Siniša Krajač mogao odstupiti s funkcije, svjestan da bi ga mogli smijeniti, a što će dalje biti zna samo predsjednik Mateša. Ne i članovi Vijeća, u kojem, među ostalima, sjede i Marijan Kustić, Barbara Matić, Perica Bukić, Zoran Primorac, Nikola Rukavina, Tomislav Grahovac i Ivan Veštić.

Ako se doista utvrdi da iz saveza nije nestajao novac koji je dolazio kroz sustav, nego sponzorski novac koji je dolazio izravno u saveze, to će skinuti stigmu s HOO-a, ali će ostati njihova odgovornost i obaveza da poprave sustav kako bi zaštitili sport i sportaše od kriminala i kriminalaca.