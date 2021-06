Mogu pričati oni koji su protiv toga što god hoće, rezolucija je izglasana i to je sada stav i mišljenje napredne i zapadne Europe i onda kada budu zakonodavci zemalja u Europi pisali zakone to vam stoji nad glavom i o tome će se moći razmišljati. Ono što rezolucija kaže trebalo bi biti u skladu s donesenim, rekao je u Intervjuu tjedna na N1 televiziji Fred Matić, čiju je rezoluciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena usvojio Europski parlament.

Objasnio je i što rezolucija znači za žene u Europi.

- Žene u Poljskoj imaju poruku da nisu same. Ja naravno ne mogu otići puškom tamo i braniti njihova stajališta, ali ovo im je poruka od 250 milijuna žena, odnosno pola milijarde ljudi u Europi da nisu same. Da Mađarice nisu same, da Maltežanke nisu same, a ni Hrvatice da nisu same - rekao je.

Objasnio je i kako se on, borac i branitelj, posvetio temi ženskih prava.

- Baš zato. Član sam tri odbora u Europskom parlamentu, ovo je najinteresantnije područje i kada je ovaj slučaj bio na stolu, mnoge kolegice su ga se htjele prihvatiti, no treba podsjetiti da je on bio odbijen prije 8 godina i s obzirom na pritiske koje on izaziva velik je izazov bio to prihvatiti. Jedan sam od rijetkih muškaraca u tom odboru i mogu vam samo reći da kolega koji je deklarirani gay, kada donosi takve stvari, njega u parlamentu nazivaju pedofilom. Sada se pojavio jedan šok kod desničara, kako jedan heteroseksualac, branitelj, veteran, po njihovom pitanju macho tip, staje na stranu žena. Pa upravo zato što sam macho tip ja stajem na stranu žena. I prije 30 godina kada samo uzeo pušku u ruke sam stao na stranu slabijih. Cijeli život igram crnim figurama, reagiram na podražaj, ali kada me netko ugrozi, pucam iz svih oružja. Znao sam da će odluku donijeti desničari, demokršćani iz EPP-a, među kojima naravno nisu ljudi iz hrvatskog HDZ-a - istaknuo je.

Dodao je kako mu je drago što ga je podržalo 36 zastupnika desničarskih stranaka te da su oni bili ugodno iznenađeni jer su mogli sudjelovati u stvaranju rezolucije.

- Trebalo je pametnom politikom dovesti do toga da desničari shvate da se ovdje ne radi o rigidnim stavovima nego politici EU 21. stoljeća s pogledom u 22. stoljeće. Dobio sam milijune mailova, javila mi se gospođa iz Francuske koja je rekla da nema visoko mišljenje o političarima, ali mi zahvaljuje, možda ne u svoje ime jer je za nju kasno, ali u ime svoje kćeri. To vam ispuni dušu. Svi ovi, desničarski prosvjedi, koji su opet fenomen, ja sam iz Vukovara, mi volimo crni humor, oni su digli cijelu tu zapadnu zaostalu Europu, biskupe, svašta su mi izgovarali, a na kraju kažu pa i nije to nešto, ta rezolucija, ja njih obožavam, genijalni su - kaže.

'Mi smo seljačija teška'

Dotaknuo se i Zakona o pobačaju.

- Trebao bi biti donesen, ali to treba pitati one koji sada vode državu. Mi znamo tko čini Ustavni sud u većini. Znači ako tebi HDZ-ov Ustavni sud kaže: 'Napravi to', a ti i dalje nećeš to znači jedno, da apsolutno nećeš jer se bojiš političkih poena, a drugo, da ne želiš poštovati zakone države, a opet u svom skladu imputiraju i drugima da ne poštuju zakon. Žao mi je što živimo u takvoj zemlji, sada kada se iz Europe gleda Hrvatska, seljačija smo teška, a imamo preduvjete da budemo barem u sredini EU po svim stajalištima i možemo biti zemlja uzor, ali ne. Nedavno, kada se potpisivala rezolucija protiv mađarskih odredbi protiv homoseksualaca, ja želim živjeti s ljudima koji su to potpisali. Je li Hrvatska? Nije. Hrvatska je predzadnja, Bugarska je samo iza nas, ali podsjećam da je Bugarska poslala satelit u svemir, a Hrvatska ne može poslati vlak iz Zagreba do Vinkovaca da ne ide deset sati - rekao je ogorčeno.

Na pitanje o tome je li mislio da će Andrej Plenković, kao europejac, u Hrvatsku donijeti te vrijednosti, rekao je:

- Ne mogu i ne želim biti odvjetnik Andreja Plenkovića. Međutim europejstvo treba dokazati djelima, a za djela treba i riskirati i treba one stvari ponekad staviti na panj ne razmišljajući što će se dogoditi. On to ne želi i bitnije mu je što će reći njegovi zatucani birači, nego Europa. Kad ode u Europu, da vi vidite kada se on grli sa Charles Michelom, njegovim frendom, Angelom Merkel, sve on to njima valjda izobećava pa se vrati pa se sjeti Culeja i šatoraša i onda se uplaši. Možda da iskoristim ekskluzivnu priliku da završim polemiku s kolegama HDZ-ovcima iz EPP-a. Stariji sam od njih, iskusniji, trebali bi imati respekta, ja sam svojom borbom i robijom osigurao njima da sada tamo sjede, a oni dobro znaju da nisu tamo izabrani poput mene, nego su tamo postavljeni. Obiteljske veze, malo vazelina i malo vjere u svog trenutnog boga dovelo ih je tamo u parlament i oni sada laju na dugme kako im se kaže.

'Volio bih da sam samo gluplji da se odmah učlanim u HDZ'

Ponovio je da je Karla Resslera smatrao jednim normalnim HDZ-ovcem, ali da ga nervira kada ljudi lažu.

- Oni toliko podcjenjuju svoje biračko tijelo. Ja stvarno nisam ekstra pametan čovjek, ali volio bih da sam malo gluplji da se odmah učlanim u HDZ. Oni citiraju točke rezolucije i on dođe pred kamere i govori Fred zabranio ovo, Fred zabranio ono. Nitko normalan, ni pametan ne zaziva abortus. Mi govorimo o pravu na izbor i sigurni smo svi, ja sam muškarac, ali siguran sam da je to ženi najteža odluka i ne može je donijeti nitko tamo hodajući za život. Abortus je težak izbor i on mora ostati izbor - ustvrdio je.

Dotaknuo se i priziva savjesti.

- Rekao bih, gledajte, nemojte se bavit medicinom, ako neke stvari ne možeš napraviti. Ne možeš biti mesar ako nisi u stanju zaklati pile ili svinjče, ne možeš. Ali to ostavljamo. Javna ustanova mora osigurati medicinsku uslugu svojim građanima koji to dobrano plaćaju. Ako, primjerice, bolnica u Našicama ima 4 ginekologa koji imaju priziv savjesti, onda treba biti i 5. koji nema. Ovi ne trebaju dobiti otkaz - kaže.

Rekao je i da o tome treba razmišljati ministar Vili Beroš te oni koji vode bolnice.

Zakon o civilnim žrtvama rata

- Odmah na početku moram reći, naravno da podupirem Zakon o civilnim žrtvama. Mi smo s time imali puno problema. Ne može nitko vratiti poginule, ne može nitko čovjeku vratiti noge, ali smo učinili sve da pomognemo. Ovo je sada školski primjer licemjera. Škoro i ekipa zbog teksta Zakona napadaju ministra Medveda koji to sada grčevito brani, a prije 6, 7 godina su Medved, i slikovito medvjedi kao što je on, napadali mene, a ja sam kao medvjed branio to sve. Zakon koji je bio prije 7 godina je isti u slovo, razlika je u datumu i potpisu ministra - kaže.

Objasnio je i kome bi taj zakon osiguravao prava:

- Svi koji su sudjelovali u pobuni protiv Republike Hrvatske nemaju pravo na to. Međutim u jednoj odredbi se neću složiti, ako četnik Jovo nema prava iz zakona niti će ih imati, njegov mali sin Jovica koji je izgubio nogu prilikom granatiranja, ima pravo jer želimo lojalne građane. Ako njemu kažemo da nema prava jer mu je otac bio protiv Hrvatske, mi stvaramo novu generaciju neprijatelja. Samo oni koji su aktivno sudjelovali nemaju pravo. Nitko ne može odgovarati na nedjela svojih bližnjih.

Rekao je, također, da se u Hrvatskoj treba izići iznad dnevne politike te da treba glasovati za ono što je dobro, bez obzira na to tko je predlagatelj.

- Ja jesam za to, i to je zakon koji je davno trebao biti izglasan. Sjetit ćete se, Fred je mrzio sve hrvatsko, izjednačavao je žrtvu i agresora, sada taj isti Medved koji je to govorio, to promovira. Bar da kaže: 'Je bio sam smrad, takav sam, ali ovaj put idem pozitivno'. Nitko od njih, osim Klemma, nije se posuo pepelom. To je nevjerojatno, koliko su ljudi zatucani, zalupani. 555 dana sjediti u šatoru pred ministarstvom, a nisu znali zašto su tamo - rekao je.

'Krajnji desničari ne mogu ni nabaviti šator'

Na pitanje postoji li šansa da ponovno nikne šator, rekao je:

- Krajnja desnica nema snage da to naprave. HDZ-ove specijalne muhe, oni su ti koji odlučuju kako će to biti, ja sam to davno detektirao, 40-ak ljudi maltretira Hrvatsku gore od agresora i oni su na daljinskom HDZ-a. Nema šanse da bi oni podržali Škoru, osim krajnjih, ali to su minorni, oni ne mogu ni dobiti šator. Glavni direktor Crvenog križa je išao Savskom, inače vuče šator od 20 tona sa sobom, kaže: 'Vidim ljudi zebu, pa reko da im dam šator'. To samo HDZ može organizirati. Treba reći da se ovaj zakon ne donosi za dobrobit civilnih žrtava nego SDSS treba nekog uhljebiti, Milorad Pupovac će prstom pokazati kome će se dati prava, mirovine, a kome ne. Nemojmo biti naivni, taj zakon je HDZ mogao donijeti odmah nakon rata, ali nije. Vladajuća većina je tanka da tanja ne može biti. Nema više Bandića, sada se žetoni malo teže kupuju.