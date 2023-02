Matić: Pored toliko žena koje u Hrvatskoj prebijaju i ubijaju ovima je briga njihova odjeća

I ove subote na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu organizirano je klečanje i molitva za čednost žena u Hrvatskoj. No ovaj put na Trgu ih je dočekao i protuprosvjed Ženske mreže, na kojem je sudjelovao i Fred Matić.

Istaknuo je kako se boji da su klečatelji uvertira u ono što se ranije događalo u Poljskoj, a rezultiralo je zabranom pobačaja i zadiranjem u ostala prava žena

- Došao sam dati potporu ovim ljudima koji stoje oko mene. Ovo što se događa s druge strane Trga neodoljivo podsjeća na Poljsku i Mađarsku, a kad spominjemo te dvije zemlje nemamo razloga biti previše optimistični. Pored tolikih problema, pored tolikih žena koje se svakodnevno prebijaju i ubijaju, najveća briga u Hrvatskoj je kako se žene odijevaju i da li će biti uljudne i da li će skuhati ručak kako oni očekuju. Bilo bi pametnije da pokažu kako su ravnopravni i da vole svoje žene. Mnogi Iranci nisu ponosni što su Iranci zbog svega onoga što se događa u Iranu. Jedino u Hrvatskoj neki žele biti Iranci, nećemo im to dopustiti. Vrlo ponosno stojim s ove strane Trga. Nemam ništa protiv toga da se netko moli, međutim, ono što se krije iza tih molitvi, to smo vidjeli u povijesti gdje to vodi, prema lomačama. Dok god sam živ i bavim se politikom, neću dopustiti da moje kolegice, supruga i sestra budu drugotne. Žene sigurno nisu krive za ovo kakva Hrvatska je. Mislim da žene donose dodatnu kvalitetu života i vode prema boljitku. Sve ove njihove molitve i priče u meni izazivaju tihu jezu. Oni nas vraćaju u srednji vijek - zaključio je Matić.

